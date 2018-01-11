Представителя Беларуси на "Евровидении-2018" выберут 16 февраля

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представителя Беларуси на международном конкурс песни "Евровидение-2018" выберут 16 февраля, сообщили БЕЛТА в Белтелерадиокомпании.

Сегодня в медиахолдинге состоялся кастинг претендентов на выход в финал. Более 90 артистов из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Великобритании представили свои композиции на суд жюри. Сайт Белтелерадиокомпании вел прямую трансляцию прослушивания. Только на tvr.by за первым этапом национального отбора следили 10 тыс. зрителей, на YouTube - на несколько десятков тысяч больше. В финал вышли 11 исполнителей.

Во вторник, 16 января, станет известен порядок выхода исполнителей на сцену, на этот день назначена жеребьевка. Само же финальное шоу запланировано на 16 февраля. В прямом эфире зрители и жюри выберут победителя проекта, который представит Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидении-2018" в Лиссабоне (Португалия).

Финалистами национального отбора на "Евровидение-2018" по решению профессионального жюри стали: ALEN HIT (с песней "I Don't Сare"), Adagio ("Ты і я"), Lexy ("Ain't You"), Софья Лапина ("Gravity"), Napoli ("Chasing Rushes"), Alekseev ("Forever"), Анастасия Малашкевич ("World on Fire"), Гюнешь ("I Won't Cry"), Кирилл Гуд ("Deja Vu"), "Радиоволна" ("Subway Lines"), Shuma ("Хмаркі").-0-