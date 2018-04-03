Премии Союзного государства будут вручены 12 июля на "Славянском базаре в Витебске"

3 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы будут вручены 12 июля на XXVII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Москве начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Маргарита Левченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшие дни мы ждем подписания решения Высшего совета Союзного государства, и тогда будет известно, кто станет лауреатом премии", - сказала Маргарита Левченко. Традиционно премия вручается председателем Высшего госсовета, Президентом Беларуси Александром Лукашенко во время церемонии открытия фестиваля.

13 июля на "Славянском базаре в Витебске" пройдет День Союзного государства. В гала-концерте "Союзное государство приглашает...", который состоится на сцене Летнего амфитеатра, примет участие оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" под руководством Сергея Жилина с участием популярных исполнителей, финалистов телевизионных проектов и международных фестивалей.

Представитель Постоянного комитета подчеркнула, что Союзное государство является традиционным партнером "Славянского базара в Витебске". В нынешнем году на фестивальные мероприятия из бюджета Союзного государства выделено почти 25 млн российских рублей. А с 2003 года размер ассигнований из союзного бюджета на витебский фестиваль превысил 450 млн российских рублей.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.-0-