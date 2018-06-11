Премию Tony в шести номинациях получил спектакль о Гарри Потере

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановка "Гарри Поттер и проклятое дитя" отмечена престижной театральной премией Tony как лучший драматический спектакль сезона, сообщает ТАСС.
Бродвейская версия постановки была представлена на церемонии в 10 номинациях и получила шесть наград, в том числе за "Лучшую режиссуру драматического спектакля", "Лучший дизайн костюмов" и "Лучший дизайн сцены".
Пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя" была опубликована в 2016 году. Над ее созданием работала известная британская писательница Джоан Роулинг, автор литературного цикла о волшебном мире Гарри Поттера. События пьесы разворачиваются через 19 лет после битвы за Хогвартс, когда взрослому Гарри, его семье и друзьям вновь предстоит столкнуться с невероятными приключениями.
Премьерный показ спектакля прошел в Лондоне в 2016 году. В Великобритании постановка была удостоена театральной премии Лоуренса Оливье в девяти номинациях.
72-я церемония награждения театральной премии Tony состоялась 10 июня в Нью-Йорке. Премия присваивается ежегодно с 1947 года за достижения в области развития американского театрального искусства. В США Tony считается аналогом премии "Оскар" в кино, Grammy - в музыке и Emmy - в телевизионном искусстве.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3562 BYN
|2.352 BYN
|2.358 BYN
|USD
|1.9972 BYN
|1.998 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.2041 BYN
|3.186 BYN
|3.205 BYN