Премию Tony в шести номинациях получил спектакль о Гарри Потере

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановка "Гарри Поттер и проклятое дитя" отмечена престижной театральной премией Tony как лучший драматический спектакль сезона, сообщает ТАСС.

Бродвейская версия постановки была представлена на церемонии в 10 номинациях и получила шесть наград, в том числе за "Лучшую режиссуру драматического спектакля", "Лучший дизайн костюмов" и "Лучший дизайн сцены".

Пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя" была опубликована в 2016 году. Над ее созданием работала известная британская писательница Джоан Роулинг, автор литературного цикла о волшебном мире Гарри Поттера. События пьесы разворачиваются через 19 лет после битвы за Хогвартс, когда взрослому Гарри, его семье и друзьям вновь предстоит столкнуться с невероятными приключениями.

Премьерный показ спектакля прошел в Лондоне в 2016 году. В Великобритании постановка была удостоена театральной премии Лоуренса Оливье в девяти номинациях.

72-я церемония награждения театральной премии Tony состоялась 10 июня в Нью-Йорке. Премия присваивается ежегодно с 1947 года за достижения в области развития американского театрального искусства. В США Tony считается аналогом премии "Оскар" в кино, Grammy - в музыке и Emmy - в телевизионном искусстве.-0-