Премьера белорусского фильма "Хрусталь" в России пройдет на кинофестивале в Выборге

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера белорусского фильма "Хрусталь" в России пройдет на кинофестивале "Окно в Европу" в Выборге, сообщили БЕЛТА в центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

В программе 26-го фестиваля российского кино "Окно в Европу", который проведут с 10 по 16 августа, белорусский фильм "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук будет представлен в конкурсах "Копродукция. Окно в мир" и "Выборгский счет".

"Окно в Европу" - четвертый кинофорум за последний месяц, который покажет картину. Мировая премьера "Хрусталя" состоялась в Карловых Варах (Чехия), затем фильм участвовал в международных фестивалях в Паличе (Сербия) и Одессе (Украина). На Одесском МКФ лента получила Гран-при "Золотой Дюк".

"Хрусталь" - фестивальный хит текущего года: на данный момент создатели ленты получили еще 20 приглашений на кинофорумы в Германии, Греции, Швеции, Норвегии, Великобритании, Словении, Египте, Казахстане, Испании, Австрии, Латвии, Ирландии, США. Эксперты называют фильм прорывом для белорусского кинематографа: положительные отзывы о фильме написали влиятельные издания Hollywood Reporter, Screen International, "Коммерсантъ" и многие другие. Также фильм стал фаворитом белорусского оскаровского комитета в качестве кандидата на премию Американской киноакадемии (номинация "Лучший фильм на иностранном языке").

Действие драматической комедии "Хрусталь" происходит в Беларуси в 90-е годы. По сюжету девушка-диджей мечтает уехать в Америку, но делает ошибку в заявлении на визу и теперь вынуждена провести неделю в небольшом заводском городке Хрустальный.

Фестиваль российского кино "Окно в Европу" был основан в 1993 году классиками кинематографа Марленом Хуциевым, Саввой Кулишом и Микаэлом Таривердиевым. Среди лауреатов фестиваля прошлых лет - "Увлеченья" Киры Муратовой, "Телец" Александра Сокурова, "Кукушка" Александра Рогожкина, "Мне не больно" Алексея Балабанова, "Неадекватные люди" Романа Каримова и другие известные картины. В фестивале могут принять участие российские фильмы и ленты, созданные совместно с Россией. Фильм "Хрусталь" снят кинокомпаниями Беларуси, США, Германии и России.

Белорусская премьера картины "Хрусталь" состоится 29 августа в Минске, после чего фильм выйдет в прокат во всех областях страны.-0-