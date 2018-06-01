Премьера мюзикла "Обыкновенное чудо" состоится 21 июня в Минске

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр Геннадия Гладкова "Территория мюзикла" представит премьеру "Обыкновенное чудо" 21 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Написанную Евгением Шварцем в 1954 году историю о волшебнике, который превратил Медведя в прекрасного юношу, чтобы испытать его любовью, поставят в Минске, учитывая новые веяния времени. Как поделилась режиссер-постановщик Анастасия Гриненко, к постановке "Обыкновенного чуда" привели несколько обстоятельств. "Во-первых, понимание того, что этот мюзикл - одно из лучших произведений композитора Геннадия Гладкова. Отсюда закономерное во-вторых - желание рассказать эту сказку современным языком и оживить ее не только для поклонников захаровского фильма и философской притчи Шварца, но и для сегодняшней молодежи", - поделилась она.

Визуальное решение спектакля - стимпанк как идея познания мира и его преобразования, улучшения и в то же время каких-то открытий, поиска формулы счастья. Герои "Обыкновенного чуда" - молодые люди, которые впервые встретили любовь и с ее помощью узнают жизнь вокруг себя, поэтому фантастические образы стимпанка идеально отражают мироощущение не только самих влюбленных, но и всех персонажей вокруг них.

Мюзикл "Обыкновенное чудо" соединяет в себе все, что сегодня ждет от театра зритель: красивую романтическую историю, которой можно сопереживать, искренность актерской игры, современный визуальный ряд, неожиданные режиссерские ходы, завораживающую музыку и динамичную хореографию.

В главных ролях: Дмитрий Якубович (Волшебник), Юлия Шпилевская и Ксения Хорошкевич (Жена Волшебника), Эдуард Вайнилович (Медведь), Елена Бабук и Диана Флеер (Принцесса), Александр Осипец (Король), Анатолий Лагутенков и Артем Пинчук (Министр-администратор) и др.

Пьесу "Обыкновенное чудо" бывший юнкер, доброволец белой гвардии, а затем завлит ленинградского Театра Комедии Евгений Шварц написал в 1954 году. Ее ждал необыкновенный успех, а ее автора слава всесоюзного сказочника: сотни театральных постановок по всей огромной стране и две киноэкранизации, последняя из которых вышла 1 января 1979 года и стала поистине культовой. Режиссер Марк Захаров создал на экране театральную феерию, открыл новый художественный язык, приправленный острой сатирой, и одновременно сотворил пронзительный гимн любви целого поколения. В кадре собрался самый звездный актерский состав своего времени: Олег Янковский, Евгений Леонов, Андрей Миронов, Александр Абдулов, Ирина Купченко, Евгения Симонова, Юрий Соломин, Екатерина Васильева. А за кадром над фильмом работали композитор Геннадий Гладков и поэт Юлий Ким.

Именно Юлий Ким и Геннадий Гладков в свою очередь продолжат эту историю. На основе семи музыкальных хитов из фильма Марка Захарова давние соавторы уже в ХХI веке создали настоящий классический мюзикл, написав около двух десятков новых номеров.

Спектакль впервые появился на сценических подмостках в "Петербургской оперетте", затем в Москве в Театральном центре на Дубровке, а дальше его подхватили Белорусский государственный музыкальный театр, Свердловская музкомедия, Одесса, Красноярск, Волгоград. И теперь снова Минск - Театр "Территория мюзикла". Постановщики первой белорусской версии 2013 года, на которую, кстати, приезжали Юлий Ким и Геннадий Гладков, решили вновь обратиться к этому материалу и придать ему современное звучание.

Спектакль также будет показан 12 июля.-0-