Премьера музыкального спектакля "Плошча Якуба Коласа" станет одним из главных событий "Минской весны"

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера музыкального спектакля "Плошча Якуба Коласа" станет одним из главных мероприятий 34-го фестиваля "Минская весна", который пройдет с 12 апреля по 19 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской государственной филармонии.

Откроется фестиваль 12 апреля концертом Государственного академического симфонического оркестра Беларуси с участием молодого пианиста из Китая Дже Юэн, а день 13 апреля будет отмечен премьерой - впервые прозвучит музыкальный спектакль "Плошча Якуба Коласа" современного композитора Ларисы Симакович. Это произведение написано к 135-летию со дня рождения белорусского песняра. В спектакле заняты актрисы Национального академического драматического театра Янки Купалы Светлана Зеленковская и Светлана Аникей, солистка Большого театра Беларуси Диана Трифонова, Минский струнный квартет.

На сцене Белгосфилармонии 19 апреля состоится концерт-открытие I Международной академии оркестрового искусства. Публика услышит выступление солистов-духовиков из лучших оркестров мира в сопровождении Студенческого симфонического оркестра Белорусской государственной академии музыки под управлением Андрея Галанова.

Интересный проект - творческий вечер российского композитора Александра Журбина, автора музыки к 60 фильмам и 40 мюзиклам. Вечер состоится 27 апреля. Будут звучать популярные песни в исполнении Натальи Гайды, Оксаны Волковой и Владимира Петрова.

Майская часть "Минской весны" будет посвящена юбилеям известных музыкантов: 8 мая пройдет юбилейный вечер художественного руководителя и главного дирижера Государственного камерного оркестра Беларуси Евгения Бушкова, а 15 мая - заслуженного артиста Республики Беларусь Юрия Гильдюка. Юрий Гильдюк отмечает в мае свое 70-летие и 35 лет своей деятельности в должности художественного руководителя Белгосфилармонии.

Завершающим аккордом фестиваля станет концерт фортепианной музыки 19 мая. Зрителей ждет выступление пианистов Андрея Паначевского и Кирилла Кедука.-0-