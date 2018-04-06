Премьера очередных "Звездных войн" пройдет в Каннах

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера кинокартины "Хан Соло: Звездные войны. Истории" состоится на 71-м Каннском кинофестивале, который пройдет 8-19 мая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на издание Variety.

Новый спин-офф саги о звездных войнах будет показан в Каннах 15 мая, а 25 мая выйдет в мировой прокат. Он станет третьим фильмом о вселенной "Звездных войн", который будет представлен публике во французских Каннах: в 2002 году на 55-м по счету кинофестивале состоялась премьера картины "Звездные войны: Эпизод 2 - Атака клонов", а три года спустя на всемирно известном кинофоруме были продемонстрированы "Звездные войны: Эпизод 3 - Месть ситхов".

Фильмы оригинальной трилогии "Звездных войн" Джорджа Лукаса выходили в прокат в 1977-1983 годах. В конце 1990-х режиссер вернулся к работе над франшизой, сняв три фильма о событиях, предшествовавших действию первых трех эпизодов. После того, как компания Lucasfilm была куплена киностудией Disney, на экраны вышли еще две части знаменитой саги: "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы" (2015) и "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи" (2017). Премьера девятого эпизода ожидается в 2019 году.

В настоящее время сумма кассовых сборов всех эпизодов "Звездных войн" превышает $8,8 млрд.-0-