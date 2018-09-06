Премьера оперы "Саломея" в Большом театре Беларуси перенесена

6 сентября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Премьера оперы "Саломея" в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси перенесена на более поздний срок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Планировалось, что постановка Михаила Панджавидзе оперы Рихарда Штрауса "Саломея" (с хореографическим прологом на музыку симфонической поэмы "Так говорил Заратустра") откроет 86-й сезон 9 и 10 сентября. Однако премьера переносится на 18 и 19 октября. Билеты на спектакль действительны.

Сезон откроет постановка "Шехерезада", а также премьерный "Петрушка".-0-