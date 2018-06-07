7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера песни "Каханне" Константина Цыбульского состоится на малой родине поэта - она прозвучит в городе Молодечно 8 июня на Национальном конкурсе молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, который является центральным событием XVIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно". Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА автор.

Песню Константин Цыбульский написал вместе с композитором Вадимом Рузовым специально для певицы Анастасии Лейкиной. Прозвучит она в сопровождении заслуженного коллектива Беларуси "Национального академического концертного оркестра Беларуси" под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга.

"Я очень горд, что на моей малой родине в Молодечно есть такой фестиваль. Уже столько лет он радует своего зрителя интересными программами, белорусскими песнями в исполнении замечательных артистов. Я горд, что и мои песни звучали в этом новом прекрасном амфитеатре. Недавно здесь прошел мой авторский юбилейный вечер", - поделился Константин Цыбульский.

С новой песней "Каханне" Анастасия Лейкина будет бороться на конкурсе за Гран-при - приз имени Владимира Мулявина. Поэт уверен, что исполнительница сумеет донести до зрителя те эмоции, ту энергетику, которые заложили в песне авторы. "Тембральные окраски ее уникального голоса и артистизм позволяют ей это сделать. Когда она поет - я ей верю", - сказал Константин Цыбульский. Это третье произведение, написанное поэтом и композитором Вадимом Рузовым для вокалистки.

За Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни будут бороться 20 артистов. По требованиям конкурсной программы участники исполнят два произведения белорусских авторов на национальном языке (одно из них - под фонограмму "минус 1", другое - в сопровождении оркестра).

Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни способствует выявлению и развитию молодых талантов в области эстрадного исполнительства на лучших образцах национального музыкального искусства, повышению уровня сценической культуры исполнителей и тем самым выполняет почетную миссию популяризации творчества современных белорусских поэтов, композиторов и эстрадных артистов.

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно" проводится по распоряжению главы государства с 1993 года. Организаторами фестиваля являются Министерство культуры, Минский облисполком, заслуженный коллектив Беларуси "Национальный академический концертный оркестр Беларуси", Белтелерадиокомпания, Дворец культуры Молодечно.-0-