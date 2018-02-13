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Премьеру бродвейского рок-мюзикла "Недалеко от нормы" представит минский театр

Культура 13.02.2018 | 17:22
ДК Профсоюзов. Фото из архива
ДК Профсоюзов. Фото из архива

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьеру лицензионного бродвейского рок-мюзикла "Недалеко от нормы" представит минский театр "Территория мюзикла" 28 марта и 18 апреля, сообщили БЕЛТА в театре.

По условиям контракта с правообладателем - одной из ведущих мировых компаний в области лицензирования мюзиклов Music Theatre International (MTI) спектакль будет показываться в Беларуси на протяжении года. Театру "Территория мюзикла" предоставлены права на постановку с режиссерской интерпретацией и оригинальным авторизованным переводом пьесы на русский язык (перевод - Алексей и Анастасия Гриненко). Над подготовкой вокальных партий с артистами работал специально приглашенный посольством США в Беларуси бродвейский вокальный коуч Эндрю Бёрн. Спектакль будет идти в живом музыкальном сопровождении рок-группы (руководитель - Тихон Золотов), находящейся на сцене вместе с актерами.

В спектакле заняты Светлана Мациевская, Дмитрий Якубович, Денис Немцов, Александр Осипец, Полина Добровольская, Александра Войцехович, Эрик Абрамович и другие актеры.

Бродвейский рок-мюзикл "Недалеко от нормы" признан критиками в США одним из лучших шоу за последние 10 лет. На родине мюзикл получил 11 номинаций и 3 высших американских премии в области музыкального театра Tony Award, а также Пулитцеровскую премию в номинации "Драма". Столь престижной награды постановка была удостоена, среди прочего, "За расширение возможностей и тематики самого жанра". Спектакль выдержал более 700 представлений на Бродвее: мюзикл современных авторов Тома Китта (музыка) и Брайана Йорки (пьеса и стихи) поднимает важные жизненные, однако довольно непривычные для театра темы.

Сюжет строится вокруг женщины, страдающей биполярным расстройством, и показывает, как болезнь близкого человека отражается на всех, кто находится рядом. Несмотря на, казалось бы, сугубо медицинскую проблему, которая исследуется в мюзикле, этот спектакль - не о "клиническом" феномене, а об отношениях в семье, важности взаимной поддержки и трудностях жизни рядом с человеком, чье поведение отличается от общепринятого. Это внимательный и глубокий взгляд на то, что такое нормальная семья и каким сложным может оказаться само понятие "норма".

Режиссер-постановщик белорусской версии спектакля - Анастасия Гриненко. Этим спектаклем творческий коллектив хочет показать публике, что театр давно перестал быть "музеем", что он способен соответствовать вкусам и эстетике дня, говорить с людьми современным музыкальным языком.

"Можно нарисовать глянцевую картинку жизни в социальных сетях, но на самом деле у каждого существуют свои скелеты в шкафу. Не бывает идеальных взаимоотношений, беспроблемных детей и ежедневно хорошего настроения. Мы вынуждены существовать в урбанизированном мире, быстром темпе, постоянно справляться со стрессом. У любого человека может быть незалеченная душевная травма или депрессия, вызванная какими-то жизненными обстоятельствами. Как с этим жить, насколько это нужно скрывать, нужно ли этого бояться, как вовремя попросить о помощи и получить ее - все эти вопросы очень глубоко исследуются в мюзикле", - сказала Анастасия Гриненко.

Благодаря содействию посольства США в Беларуси в 2009 году на сцене Белгосфилармонии состоялась премьера музыкального ревю "Привет, Бродвей!", а в 2012 году в Беларуси был поставлен бродвейский мюзикл по лицензии ("Вестсайдская история" на сцене Белорусского музыкального театра). Премьера мюзикла "Недалеко от нормы" станет третьим совместным проектом постановщиков с посольством.-0-

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