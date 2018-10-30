Пресс-конференция к Международному фестивалю современной хореографии пройдет в БЕЛТА 31 октября

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению XXXI Международного фестиваля современной хореографии (IFMC), пройдет в пресс-центре БЕЛТА 31 октября в 14.00.

В пресс-конференции примут участие представители Министерства культуры Беларуси, Национального академического Большого театра оперы и балета, Центра культуры "Витебск".

XXXI Международный фестиваль современной хореографии пройдет с 20 по 25 ноября 2018 года. Его площадками станут Витебск, Гомель и Минск. Основное событие IFMC - Международный конкурс современной хореографии, в котором будет представлено 36 постановок. В программе фестиваля - творческие лаборатории российских, польских и белорусских танцовщиков, практические и теоретические мастер-классы и др.

Аккредитация СМИ по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-