Пресс-конференция к Международному фестивалю современной хореографии пройдет в БЕЛТА 31 октября

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению XXXI Международного фестиваля современной хореографии (IFMC), пройдет в пресс-центре БЕЛТА 31 октября в 14.00.
В пресс-конференции примут участие представители Министерства культуры Беларуси, Национального академического Большого театра оперы и балета, Центра культуры "Витебск".
XXXI Международный фестиваль современной хореографии пройдет с 20 по 25 ноября 2018 года. Его площадками станут Витебск, Гомель и Минск. Основное событие IFMC - Международный конкурс современной хореографии, в котором будет представлено 36 постановок. В программе фестиваля - творческие лаборатории российских, польских и белорусских танцовщиков, практические и теоретические мастер-классы и др.
Аккредитация СМИ по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-
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