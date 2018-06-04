Пресс-конференция о "Славянском базаре в Витебске" пройдет в БЕЛТА 6 июня

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о проведении XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоится в пресс-центре БЕЛТА 6 июня в 14.00.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля (дополнительные мероприятия состоятся 7-11 и 17-18 июля).

Об особенностях организации и программе фестиваля расскажут во время пресс-конференции генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", президент Всемирной ассоциации фестивалей (WAF) Александр Сидоренко, главный режиссер гала-концерта открытия фестиваля заместитель генерального директора Центра культуры "Витебск" Марина Романовская и главный режиссер гала-концерта закрытия фестиваля Александр Вавилов.

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