Презентация книги Миколы Малявко "Спадчына, або Каб не стаць манкуртам" состоится 29 мая в НББ

Вид с вертолета на Национальную библиотеку. Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация книги Миколы Малявко "Спадчына, або Каб не стаць манкуртам. Абразкі з жыцця нашых продкаў" состоится 29 мая в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НББ.

Книга вышла в свет в издательстве "Народная асвета", она посвящена Году малой родины. В ней автор рассказывает о жизни и быте наших предков, чем они занимались, какими предметами хозяйственного и домашнего обихода пользовались и какое наследство оставили нам, своим потомкам.

На страницах "Спадчыны" зарисовки из жизни старой деревни пересыпаны поэтическими строками, серьезными и забавными историями, народными приметами и советами, пословицами, поговорками и загадками.

В книге использованы фотографии из коллекции памятников этнографии и народного искусства, предоставленные Музеем древнебелорусской культуры Национальной академии наук Беларуси.

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Министерства информации Беларуси. Книга адресована детям и взрослым, любящим свою Родину и желающим знать все о ее прошлом.

Микола Малявко - белорусский поэт, переводчик, автор многочисленных сборников поэзии, обладатель медали Франциска Скорины за высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие белорусской литературы и культуры.-0-