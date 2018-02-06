Презентация сборника китайской поэзии ХХ века в переводе на белорусский язык состоится в БЕЛТА 8 февраля

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Китайская поэзия: поэтический портрет ХХ века" состоится в пресс-центре БЕЛТА 8 февраля в 15.00.

В мероприятии примут участие начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси Елена Павлова, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, директор издательства "Мастацкая літаратура" Александр Бадак и поэт, переводчик Микола Метлицкий.

Во время пресс-конференции состоится презентация поэтического сборника "Пялёсткі лотаса і хрызантэмы. Сто паэтаў Кітая ХХ стагоддзя" (перевод Миколы Метлицкого), выпущенного издательством "Мастацкая літаратура". В сборник включены произведения 100 талантливых китайских поэтов ХХ века - периода становления современного Китая. Книга является своеобразным продолжением изданного в 2012 году сборника "Пад крыламі дракона. Сто паэтаў Кітая" (также в переводе Миколы Метлицкого) и расширяет представление о богатой и самобытной китайской поэзии.

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