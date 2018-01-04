Президентский оркестр выступит с приветствием фестивалю "Январские музыкальные вечера"

4 января, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Президентский оркестр Республики Беларусь выступит с торжественным приветствием ХХХ юбилейному международному фестивалю классической музыки "Январские музыкальные вечера", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор, художественный руководитель и главный режиссер фестиваля, заслуженный деятель искусств Лилия Батырева.

Заслуженный коллектив Беларуси впервые примет участие в этом музыкальном форуме. Оркестр под управлением главного дирижера Виктора Бабарикина выступит 8 января с часовой программой "Музыка кино".

Во втором отделении первого музыкального вечера своей виртуозной игрой на фортепиано слушателей порадует народный артист Беларуси, профессор Игорь Оловников. Давний друг фестиваля, он почти четверть века участвует в "Январских музыкальных вечерах". В этот раз в исполнении маэстро прозвучат полонез Шопена и несколько вальсов. Также Игорь Оловников будет аккомпанировать молодой оперной певице из Китая Гэлимен Чжу (сопрано). Она исполнит арии из опер, китайские и белорусские песни. В концерте примет участие и неоднократно бывавшая на "Вечерах" заслуженная артистка Украины, солистка Киевского театра оперетты Соломия Приймак. В ее исполнении прозвучат выходная ария Сильвы из одноименной оперетты Имре Кальмана, украинские песни.

ХХХ международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" пройдет в Бресте по 12 января. Участниками станут около 500 музыкантов из 13 стран. Всего состоится пять больших музыкальных вечеров и дневной концерт в Брестском музыкальном колледже имени Г.Ширмы. Кроме того, артисты дадут два выездных концерта в Жабинке и Кобрине.

В фестивальной афише произошли некоторые изменения. Так, 11 января вместо народной артистки СССР Ирины Богачевой перед брестской публикой впервые выступит заслуженный артист России, солист Московского музыкального театра имени К.Станиславского и В.Немировича-Данченко бас Роман Улыбин.

Примечательно, что в фестивале примут участие практически все ведущие оркестры страны. Так, под занавес "Вечеров", 12 января, впервые на сцене Брестского академического театра драмы выйдет Национальный академический концертный оркестр под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга. Прославленный коллектив подготовил джазово-эстрадную программу.

Организаторами форума выступают Брестские областной и городской исполнительные комитеты, Министерство культуры, Белорусский союз музыкальных деятелей, Брестское областное музыкальное общество.-0-

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