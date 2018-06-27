При подготовке "Славянского базара" важно учесть все мелочи - Василий Жарко

27 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. При подготовке фестиваля "Славянский базар" важно учесть все мелочи. Об этом заявил сегодня в Витебске заместитель премьер-министра Василий Жарко на заседании оргкомитета по подготовке форума, которое прошло с участием представителей республиканских госорганов, заинтересованных служб и ведомств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приятно, что город готов, но особое внимание необходимо уделить мелочам, на которые все обращают внимание. Важно все: от встречи в аэропорту до организации размещения, питания, медобслуживания и т.д. Город должен быть чистый, и чтобы ничто не омрачило проведение праздника", - подчеркнул Василий Жарко.

В беседе с журналистами заместитель премьер-министра высоко оценил проведенную работу. "Глобально все сделано. К приезду гостей и участников форума все службы готовы: питание организовано, безопасность обеспечена, цены на гостиницы не поднимались. Со службами такси также будет проведен разговор о лояльности цен. Все это вселяет уверенность, что праздник удастся", - констатировал заместитель премьер-министра.

Вместе с тем моменты, которые необходимо отшлифовать, еще остались. В частности, по мнению Василия Жарко, необходимо больше праздничных растяжек, афиш, озеленения. Время на это есть и к началу фестивальных мероприятий все будет сделано, убежден он.

Все крупные культурные события нынешнего года проходят в Беларуси под знаком Года малой родины. "Славянский базар" не стал исключением. Этой теме будет посвящен концерт открытия форума. "Также поставлена задача шире, чем в предыдущие годы, представить белорусских ремесленников. Нам есть что показать", - добавил Василий Жарко.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 7-11 и 17-18 июля.

По словам министра информации Александра Карлюкевича, в настоящий момент подано более 390 заявок от 126 СМИ из Беларуси, России, Израиля, Китая, Армении, Украины, Сербии и других стран. Ведущая роль в освещении событий форума отводится Белтелерадиокомпании. Широкое отражение мероприятия "Славянского базара" получат также в программах других главных телеканалов Беларуси и России, материалах национальных печатных изданий и интернет-ресурсов. -0-