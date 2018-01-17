При разработке механизма возврата ценностей в Беларусь важно не задеть интересы других стран - Попко

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси при разработке механизма возврата историко-культурных ценностей из-за рубежа важно не задеть интересы других стран. Такое мнение высказала заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольга Попко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

В настоящее время в Беларуси действует Кодекс о культуре, одна из статей которого декларирует обязательный возврат историко-культурных ценностей, незаконно вывезенных из страны в годы военных конфликтов. Однако этой статье не хватает конкретики, она является номинальной, и фактически, руководствуясь ею, никакие ценности вернуть нельзя, отметила Ольга Попко. Кроме того, по ее словам, в Кодексе о культуре есть и другие недочеты. "Этот документ должен поработать, надо понять, какие еще изменения нужно в него внести. Когда предложения аккумулируются, мы тоже будем со своей поправкой (о механизме возврата ценностей. - Прим. БЕЛТА) выступать", - отметила Ольга Попко.

Она призналась, что ранее также изучала возможность разработки отдельного закона, который касается возврата ценностей из-за границы, но с учетом того, что в Беларуси уже действует Кодекс о культуре, это нецелесообразно.

По словам депутата, вместе с ней над упомянутой поправкой работают эксперты в области международного права, которые и будут формулировать конкретные положения. Изучается опыт других стран, в том числе соседних. "Надо очень осторожно в этом деле выступить, чтобы не задеть интересы других государств", - подчеркнула она.

Ольга Попко выразила мнение, что за основу при формировании белорусского законодательства в сфере реституции может быть взят закон Российской Федерации 1998 года "О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории РФ". Но, чтобы обоюдный механизм возврата заработал, Беларусь должна со своей стороны выполнить ряд условий.

"К сожалению, ни одного из условий, прописанных в законе от 1998 года, на данный момент мы не выполняем", - констатировала депутат. Например, Беларусь должна на законодательном уровне гарантировать российской стороне, что в случае обнаружения каких-то ценностей на своей территории также пойдет на обмен. "Кроме того, там действует правило: если вдруг какой-то из наших исследователей печатает доказательства нахождения ценного предмета в каком-то музее (российском. - Прим. БЕЛТА), у нас, противоположной стороны, есть всего 18 месяцев, на протяжении которых мы можем обратиться с просьбой о его возврате", - пояснила зампредседателя профильной комиссии. В этой связи она выразила мнение, что надо быть заранее "готовыми законодательно к тому моменту, когда появится этот предмет".

Кодекс о культуре начал действовать в Беларуси в начале 2017 года.-0-

Все материалы круглого стола "Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы"