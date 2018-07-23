Прием заявок на организацию Национальной кинопремии и фестиваля "Анимаевка" продлен до 3 августа

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок приема заявок на организацию Национальной кинопремии Беларуси и XXI Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка" продлен до 3 августа. Информация об этом размещена на сайте Министерства культуры, сообщает БЕЛТА.

Минкультуры объявил повторно открытый конкурс на закупку услуги "Организация и проведение республиканского конкурса "Нацыянальная кінапрэмія Беларусі" в 2018 году. Также повторный открытый конкурс объявлен на организацию и проведение XXI Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка" (г.Могилев).

Предложения могут подать участники с опытом работы по организации и проведению кинематографических мероприятий, обязательным требованием является наличие квалифицированного персонала. Для подтверждения соответствия квалификационным требованиям участник должен представить документы, удостоверяющие право осуществлять такую деятельность по оказанию услуг, информацию, подтверждающую наличие опыта работы и квалифицированного персонала.

Исполнителям необходимо обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном и художественном уровне, оперативное решение вопросов подготовки. В число задач организаторов Национальной кинопремии входит обеспечение решения вопросов по работе жюри, разработке программы, сценарных планов церемоний открытия и закрытия конкурса, провести информационно-рекламную кампанию конкурса, привлечь безвозмездную (спонсорскую) помощь и другие внебюджетные средства на организацию и проведение мероприятия и др.

Подробности повторных открытых конкурсов размещены на сайте ведомства.-0-