Природные и архитектурные пейзажи стран СНГ будут представлены в Минске

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи и графики "Гармония в многообразии", посвященная Году культуры в Содружестве, откроется 10 апреля в Исполнительном комитете СНГ, сообщили в его пресс-службе БЕЛТА.

На выставке будут представлены работы советских художников и художников стран Содружества 40-х годов ХХ-начала XXI веков из собрания Национального художественного музея. "Знакомясь с экспозицией, посетитель сможет увидеть красоты родных пейзажей и исторических архитектурных достопримечательностей, самобытные культурные традиции. На языке живописи и графики показаны красота и многообразие окружающего мира. Стилистическое и жанровое разнообразие представленных произведений раскрывает новые грани окружающей действительности и прекрасно иллюстрирует ценность наших культурных различий", - отметили в пресс-службе Исполкома СНГ.

У посетителей выставки будет возможность увидеть пейзажи белорусских художников, в том числе "Припять" и "Москва-Минск", живописные этюды "Утро в кишлаке", "Узбекский дворик", "Самарканд. Кишлак" Виталия Цвирко. Галерею пейзажей с изображением архитектурных памятников Беларуси и России составят работы Константина Космачева, среди которых "Несвиж. Замок", "Москва. Кремль. Архангельский собор", "Псков. Кремль в полдень".

На выставке также будут представлены работы художников из Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы, России. Экспозицию картин дополнит выставка художественных альбомов из фондов Музея истории СНГ Исполкома Содружества, Национального художественного музея и Президентской библиотеки Беларуси.-0-