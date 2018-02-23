Продажа билетов на концерты "Славянского базара" начинается в Витебске

23 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Продажа билетов на концерты "Славянского базара" начинается сегодня в Витебске, сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

В первые три дня - 23, 24 и 25 февраля - приобрести билеты можно будет исключительно в кассах областного центра. С понедельника, 26 февраля, они станут доступны и на сайтах билетных операторов kvitki.by и ticketpro.by для людей по всему миру.

Первый этап продажи включает реализацию билетов на концерты, которые пройдут на главной сценической площадке форума - в Летнем амфитеатре. Это концерты Николая Баскова, арт-группы "Хор Турецкого", Ирины Аллегровой, Елены Ваенги, группы "Мумий Тролль", концерт Горана Бреговича со "Свадебно-похоронным оркестром" и Эмира Кустурицы с "Некурящим оркестром", традиционный гала-концерт "Золотой хит", юбилейный вечер композитора Александра Морозова, а также торжественные открытие и закрытие фестиваля, XXVII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск". Также в первый этап продажи включен новый фестивальный проект - шоу братьев Запашных "UFO. Цирк с другой планеты", который состоится в Ледовом Дворце спорта.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" состоится с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы до открытия и после закрытия форума.-0-