30 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Продажа билетов на "Славянский базар в Витебске" стартует 23 февраля. Об этом сообщил сегодня генеральный директор Центра культуры "Витебск" - директор фестиваля Александр Сидоренко на первой пресс-конференции, посвященной проведению XXVII форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Реализация билетов будет проводиться в три этапа. Первый этап продаж стартует 23 февраля. Зрители смогут приобрести билеты на сольные концерты в Летнем амфитеатре, концерты торжественного открытия и закрытия фестиваля, а также события XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018". Билеты будут доступны в кассах города Витебска и на сайтах билетных операторов kvitki.by и ticketpro.by.

Имена представителей Беларуси на конкурсах "Славянского базара" станут известны в марте В финал (III тур национальных отборочных туров) были отобраны по 10 кандидатур для участия в каждом из конкурсов. Прослушивание конкурсантов профессиональным жюри планируется провести до 25 марта.

Старт второго этапа продажи билетов на все проекты в Летнем амфитеатре запланирован на 23 марта. В третий этап включены проекты на других фестивальных площадках. Дата его старта будет озвучена дополнительно.

Кроме того, с 1 февраля можно будет приобрести подарочные сертификаты номиналами Br10, Br20, Br30, Br50 и Br100. Обменять их на билеты мероприятий фестиваля можно будет по мере их поступления в продажу (в соответствии с тремя этапами).

Цена билетов в текущем году существенно не изменилась, добавил Александр Сидоренко.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет 12-16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы до открытия и после закрытия форума. Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" будет проводиться с 13 по 15 июля. Церемонию награждения победителей конкурса включат в программу торжественного закрытия фестиваля.-0-