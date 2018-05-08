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Продукция белорусских издательств будет представлена на книжной ярмарке в Чехии

Культура 08.05.2018 | 20:31
Фото из архива
Фото из архива

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси организует экспонирование книг белорусских издательств на Международном фестивале литературы и книжной ярмарке Book World Prague (Мир книги) в Праге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Мининформа.

На книжном форуме читателям чешской столицы будут представлены новые издательские проекты, реализованные в 2017-2018 годах. Особое внимание книжным новинкам, выпуск которых приурочен к знаменательной дате, отмечавшейся в 2017 году, - 500-летию белорусского книгопечатания, а также к юбилейным датам писателей - классиков белорусской литературы, известных деятелей культуры. Состоится презентация книги белорусской журналистки Инессы Плескачевской "Исторические прогулки с Франциском Скориной", выпущенной в РИУ "Издательский дом "Звязда" в 2018 году. На стенде будут представлены книги чешских авторов, изданные в Беларуси, а также белорусские книги на чешском языке из фондов Национальной книжной палаты Беларуси.

Свою продукцию на выставке презентуют издательства "Беларусь", "Белорусская энциклопедия им. П.Бровки", "Мастацкая літаратура", "Вышэйшая школа", "Народная асвета", Издательский дом "Звязда", "Аверсэв".

Book World Prague пройдет с 10 по 13 мая. Это самое крупное и важное событие подобного рода в Чехии. Состоится фестиваль на своем традиционном месте - в выставочном комплексе Голешовице. Ежегодно на книжный фестиваль приезжают представители более 30 стран. Проводится около 400 сопроводительных лекций, бесед и мастер-классов.-0-

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Теги
книги, Министерство информации, Чехия, ярмарка
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