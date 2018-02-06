Проект "Чтения современной белорусской драматургии" возобновляют в брестском театре

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
06 февраля 2018, Вт
-4°C
Сплошная облачность
EUR 2.4665
USD 1.9808
RUB 3.5005
Главное
Игорь Луцкий, Иван Эйсмонт, Дмитрий Жук и Александр Лукашенко Лукашенко обновил руководство центральных СМИ
Президент
СМИ следует быть более активными в социальных сетях - Рыженков
Общество
Бондарь: учреждениям культуры нужно научиться зарабатывать
Культура
Морозная погода будет в Беларуси на этой неделе
Общество
РЕПОРТАЖ: Главное - людям помочь
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
ФОТО: Немаркированный элитный алкоголь на Br7 тыс. изъяли в Витебске
13:11 Заголовки новостей
В ЕС могут отказаться от перехода на летнее время
13:08 В мире
Милиция перейдет на усиленный вариант службы с 12 февраля в связи с проведением местных выборов
13:05 Общество
Игорь Луцкий согласован на должность гендиректора телеканала СТВ
12:54 Президент
Дмитрий Жук назначен главным редактором газеты "СБ. Беларусь сегодня"
12:54 Президент
Иван Эйсмонт назначен председателем Белтелерадиокомпании
12:54 Президент
Лукашенко обновил руководство центральных СМИ
12:51 Президент
КНДР отправит на церемонию открытия Олимпийских игр 280 человек
12:41 Спорт
В Брестской области в 2018 году планируется трудоустроить около 20 тыс. человек
12:35 Регионы
Экипаж МКС устроил турнир по бадминтону в условиях невесомости
12:32 Калейдоскоп
Развитие цифровой экономики Союзного государства обсудят 8-9 февраля в Москве
12:30 Экономика
Немаркированный элитный алкоголь на Br7 тыс. изъяли в Витебске
12:24 Происшествия
В отношении Шумилинского райагросервиса введена процедура санации до декабря 2020 года
12:20 Регионы
В Брестской области выявлены самовольные постройки у водоемов
12:15 Регионы
В Москве расследуют убийство двух строителей, предположительно граждан Беларуси
12:11 Происшествия
Коэффициенты к арендной плате за участки в Минске снижены для отдельных категорий плательщиков
12:08 Регионы
Более 812 тыс. граждан включены в списки избирателей на местных выборах в Могилевской области
11:48 Регионы
Путин зарегистрирован кандидатом на пост президента России
11:47 В мире
Минтранс вынес на общественное обсуждение НПА по вопросам проезда по платным дорогам
11:41 Общество
Минск в 2017 году украсили 11 скульптурных композиций
11:40 Регионы
Все новости
Сюжеты
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Жилье в Минске Жилье в Минске
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Проект "Чтения современной белорусской драматургии" возобновляют в брестском театре

Культура 06.02.2018 | 07:23
Брестский академический театр драмы. Фото из архива
Брестский академический театр драмы. Фото из архива

6 февраля, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы 6 февраля возобновляются читки пьес современных белорусских драматургов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Проект "Чтения современной белорусской драматургии" стартовал в БАТД в октябре 2014 года. По март 2017-го на сцене театра состоялось около десяти читок. И вот спустя почти год проект возобновляется чтением пьесы драматурга Александра Савухи "Едва уловимые мстители". В 2017 году пьеса попала в шорт-лист московского фестиваля молодой драматургии "Любимовка". Ожидается, что на читке будет автор произведения, приедет также представитель Центра белорусской драматургии.

"Идея проекта - популяризировать белорусскую пьесу и современных авторов, помочь избавиться театру и зрителю от предубеждений к новой драме. Как правило, в этих пьесах поднимаются острые проблемы, может быть, поэтому наши театры пока относятся к ним настороженно. Мы хотим открывать молодых и талантливых драматургов для зрителей хотя бы в формате читки", - отметил инициатор проекта режиссер Денис Федоров.

В читке, которая пройдет на малой сцене, заняты актеры Брестского академического театра драмы Алексей Щербаков, Евгения Годун, Олег Бузук, Вячеслав Цыцковский, Алла Омесь, Таиса Осипова, Геннадий Чуриков. Артисты представят своеобразный "эскиз спектакля" - прочтут пьесу по ролям, после чего состоится неформальное обсуждение, в котором также смогут поучаствовать зрители.-0-

Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!

﻿
Теги
Брест, театр
Версия для печати
Загрузка...
Новости рубрики Культура
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4665 BYN 2.462 BYN 2.467 BYN
USD
1.9808 BYN 1.986 BYN 1.989 BYN
RUB
3.5005 BYN 3.472 BYN 3.485 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как защитить компьютер от скрытого майнинга
Все видео

Фотоновости

Лукашенко обновил руководство центральных СМИ
Все фото

Инфографика

В Беларуси снижается число осужденных за наркопреступления Число несовершеннолетних, осужденных за наркопреступления с целью сбыта уменьшилось.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик "Стесняться старого нечего" - Лукашенко подчеркивает особую роль КГБ в обеспечении безопасности страны
Игорь Луцкий согласован на должность гендиректора телеканала СТВ
Дмитрий Жук назначен главным редактором газеты "СБ. Беларусь сегодня"
Политика
Беларусь придает большое значение развитию конструктивных отношений со Швейцарией - Андрейченко
Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Лаоса имеет потенциал для развития - посол
Участие в региональном форуме национальных координаторов по ЦУР в Минске подтвердили 25 государств
Экономика
Фото из архива Нацбанк опубликовал карту основных задач и стратегических инициатив на 2018 год
Развитие цифровой экономики Союзного государства обсудят 8-9 февраля в Москве
Русый ориентирует Минсельхозпрод на производство продукции с высокой добавленной стоимостью
Происшествия
Фото из социальных сетей Двое мужчин провалились под лед на Свислочи в Минске
Немаркированный элитный алкоголь на Br7 тыс. изъяли в Витебске
В Москве расследуют убийство двух строителей, предположительно граждан Беларуси
Общество
Фото из архива Электронные ярмарки вакансий планируется проводить в Беларуси
Милиция перейдет на усиленный вариант службы с 12 февраля в связи с проведением местных выборов
Минтранс вынес на общественное обсуждение НПА по вопросам проезда по платным дорогам
Регионы
В Брестской области в 2018 году планируется трудоустроить около 20 тыс. человек
В отношении Шумилинского райагросервиса введена процедура санации до декабря 2020 года
В Брестской области выявлены самовольные постройки у водоемов
Спорт
Фото EPA Комиссия МОК заявила о новых российских спортсменах, связанных с допингом
КНДР отправит на церемонию открытия Олимпийских игр 280 человек
Соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пхенчхане могут быть отменены из-за мороза
Технологии
Big Data и инновационные сервисы для бизнеса: компания "Деловая сеть" обозначила стратегические приоритеты
"Умные" очки от Intel выглядят совсем как простые очки для зрения
У iPhone X обнаружили новый дефект
В мире
В ЕС могут отказаться от перехода на летнее время
Путин зарегистрирован кандидатом на пост президента России
Полиция Китая оштрафовала двух мужчин, которые на спор сожгли свои деньги
Калейдоскоп
Вышел тизер-трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности"
Экипаж МКС устроил турнир по бадминтону в условиях невесомости
У геймера из Китая отнялись ноги после 20 часов игры
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
"Магазинные торты я не ем!"
Характер на кончиках пальцев
Поручись за меня
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия