Проект "Чтения современной белорусской драматургии" возобновляют в брестском театре

6 февраля, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы 6 февраля возобновляются читки пьес современных белорусских драматургов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Проект "Чтения современной белорусской драматургии" стартовал в БАТД в октябре 2014 года. По март 2017-го на сцене театра состоялось около десяти читок. И вот спустя почти год проект возобновляется чтением пьесы драматурга Александра Савухи "Едва уловимые мстители". В 2017 году пьеса попала в шорт-лист московского фестиваля молодой драматургии "Любимовка". Ожидается, что на читке будет автор произведения, приедет также представитель Центра белорусской драматургии.

"Идея проекта - популяризировать белорусскую пьесу и современных авторов, помочь избавиться театру и зрителю от предубеждений к новой драме. Как правило, в этих пьесах поднимаются острые проблемы, может быть, поэтому наши театры пока относятся к ним настороженно. Мы хотим открывать молодых и талантливых драматургов для зрителей хотя бы в формате читки", - отметил инициатор проекта режиссер Денис Федоров.

В читке, которая пройдет на малой сцене, заняты актеры Брестского академического театра драмы Алексей Щербаков, Евгения Годун, Олег Бузук, Вячеслав Цыцковский, Алла Омесь, Таиса Осипова, Геннадий Чуриков. Артисты представят своеобразный "эскиз спектакля" - прочтут пьесу по ролям, после чего состоится неформальное обсуждение, в котором также смогут поучаствовать зрители.-0-

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