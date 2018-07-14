Проект "Классика у Ратуши с velcom" стартует в Минске

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Классика у Ратуши с velcom" стартует сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА пресс-службе Мингорисполкома.

Откроет цикл мероприятий концертная программа "Любимая классика - любимому городу", подготовленная Государственным академическим симфоническим оркестром Беларуси под управлением Александра Анисимова. В ней будут представлены шедевры классической музыки разных эпох - от барокко до современности.

21 июля минчан и гостей столицы ожидает "Волшебный мир оперетты", 28 июля - "Детский/недетский концерт", 4 августа - "Классика NEXT", 11 августа - концерт "От барокко до современности", 18 августа - Minsk festival orchestra, 25 августа - "Классика встречает рок".

Проект "Классика у ратуши с velcom" организует Минский городской исполнительный комитет в четвертый раз. Каждую субботу по 25 августа публике представят мировые шедевры и композиторов, чьи имена известны даже далеким от классической музыки людям. Также в программу включены редко исполняемые произведения. Приятным сюрпризом станет выступление скрипачки Маймуны - участницы конкурса "Евровидение-2015".

Можно будет поучаствовать в акции "Свободный рояль" и самому исполнить любимую композицию. Также организаторы расширили детскую площадку, появится фотозона. Для малышей проведут мастер-классы и развлекательные мероприятия. Концерты будут транслироваться на больших экранах.

Вход свободный. Начало всех концертов - в 20.30.-0-