Проект "Классика у Ратуши с velcom" стартует в Минске

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Классика у Ратуши с velcom" стартует сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА пресс-службе Мингорисполкома.
Откроет цикл мероприятий концертная программа "Любимая классика - любимому городу", подготовленная Государственным академическим симфоническим оркестром Беларуси под управлением Александра Анисимова. В ней будут представлены шедевры классической музыки разных эпох - от барокко до современности.
21 июля минчан и гостей столицы ожидает "Волшебный мир оперетты", 28 июля - "Детский/недетский концерт", 4 августа - "Классика NEXT", 11 августа - концерт "От барокко до современности", 18 августа - Minsk festival orchestra, 25 августа - "Классика встречает рок".
Проект "Классика у ратуши с velcom" организует Минский городской исполнительный комитет в четвертый раз. Каждую субботу по 25 августа публике представят мировые шедевры и композиторов, чьи имена известны даже далеким от классической музыки людям. Также в программу включены редко исполняемые произведения. Приятным сюрпризом станет выступление скрипачки Маймуны - участницы конкурса "Евровидение-2015".
Можно будет поучаствовать в акции "Свободный рояль" и самому исполнить любимую композицию. Также организаторы расширили детскую площадку, появится фотозона. Для малышей проведут мастер-классы и развлекательные мероприятия. Концерты будут транслироваться на больших экранах.
Вход свободный. Начало всех концертов - в 20.30.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2898 BYN
|2.286 BYN
|2.3 BYN
|USD
|1.9706 BYN
|1.968 BYN
|1.973 BYN
|RUB
|3.1632 BYN
|3.15 BYN
|3.17 BYN