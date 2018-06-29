Проект TheatreHD в июле покажет 14 английских постановок

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время "Летнего фестиваля" проекта TheatreHD в июле белорусы смогут посмотреть 14 английских постановок. Среди них знаменитый балет Мэтью Борна, фильм-выставка о Леонардо да Винчи и спектакль "Йерма" со звездой сериала "Доктор Кто".

Демонстрироваться спектакли будут в кинотеатрах Минска и гродненском кинотеатре "Красная звезда".

После долгих праздничных выходных влиться в работу минчанам поможет балет по мотивам оперы Жоржа Бизе "Мэтью Борн: Кар Мен". Режиссером-постановщиком выступил британский хореограф Мэтью Борн - единственный обладатель премии "Тони" сразу в двух номинациях: "Лучший хореограф" и "Лучший режиссер музыкального спектакля". Сюжет из XIX века, разворачивающийся на табачной фабрике, в новой интерпретации переехал в засаленную автомастерскую-забегаловку в Америке 60-х годов, где страсти и мечты жителей маленького городка разбиваются вдребезги с появлением обаятельного незнакомца. Насладиться мастерством режиссера и великолепной аранжировкой Тэрри Дэвиса можно будет 4 июля в кинотеатре "Центральный" и 25 июля в Falcon Club Бутик Кино.

4 июля в Falcon Club Бутик Кино покажут спектакль по Генрику Ибсену "Призраки" в постановке театра "Алмейда". Жизнь главной героини фрау Элен Алвинг проходит в тени фигуры ее давно скончавшегося мужа - добряка и благодетеля для окружающих, пьяницы и развратника для его супруги. К приезду своего взрослого сына Освальда, постигающего в Париже премудрости профессии живописца, Элен решает расстаться с досаждающими ей призраками прошлого и раскрыть сыну глаза на истинную сущность его отца. Однако выясняется, что Освальду и самому уже приходится жить с тяжелым наследием былых грехов своего родителя.

Тем, кто в июне посетил показ "Ренуар - Неизвестный художник", точно понравится еще один фильм-выставка Фила Грабски "Леонардо HD". 8 июля в кинозале "Центрального" можно будет погрузиться в историю создания лучших работ живописца. В основу фильма легла экскурсия по выставке "Леонардо да Винчи: художник миланского двора", которая прошла в The National Gallery в Лондоне.

Спектакль "Йерма" снова ждет своего зрителя в "Центральном". После долгого перерыва 10 июля в столичном кинотеатре пройдет показ спектакля с невероятной Билли Пайпер ("Доктор Кто"). Действие пьесы Гарсия Лорки перенесено в современный Лондон. Желание завести ребенка толкает героиню Пайпер, женщину тридцати с небольшим лет, на немыслимые поступки. В конце зрителя ожидает шокирующая и сногсшибательная развязка.

Еще один арт-лекторий в киноформате пройдет 11 и 22 июля - "Винсент Ван Гог - Новый взгляд" от режиссера Фила Грабски. Музей Ван Гога в Амстердаме откроет свои двери и коридоры для беспрецедентного доступа ко всем бриллиантам своей коллекции. Также 11 июля можно посетить показ спектакля "Двенадцатая ночь" в постановке Шекспировского театра "Глобус". Все роли, как и полагалось во времена Шекспира, исполняются исключительно мужчинами. Костюмы, музыка и хореография в этой постановке также созданы по образу и подобию тех, что были возможны в "Глобусе" 17 века.

17 июля запомнится зрителям встречей с исторической личностью. На экране кинотеатра "Центральный" - Карл Маркс. Не собственной персоной, но в не менее впечатляющей постановке The Bridge Theatre. Пьеса "Молодой Маркс" расскажет о том, как в 1850 году наиболее опасный революционер Европы скрывался в Сохо на Дин-cтрит. Новая комедия Ричарда Вина и Клайва Коулмена представляет Рори Киннира (спектакли "Трехгрошовая опера", "Отелло", сериал "Страшные сказки") в роли Маркса и Оливера Криса ("Двенадцатая ночь", "Зеленое крыло") в роли Энгельса.

Королевский Национальный театр будет "гостить" 18 июля в Falcon Club Бутик Кино. Здесь будет показан спектакль "Загадочное ночное убийство собаки" - пожалуй, самый совершенный образец театрального проникновения во внутренний мир аутиста. Постановка была создана по одноименному роману-бестселлеру Марка Хэддона, удостоенного престижной Уитбредовской премии и признанного самими англичанами одной из любимых книг десятилетия.

25 июля подарит массу возможностей страстным любителям театра. Можно посетить балет Мэтью Борна "Сон в летнюю ночь" в Velcom cinema или оперу "Турандот" в "Центральном" и гродненской "Красная звезде". В последней постановке режиссер Франко Дзеффирелли сумел воплотить идею Пуччини, соединившего традицию итальянской мелодрамы и восточный колорит.

Завершится месяц постановкой "Макбет: Рори Киннир". Без Камбербэтча, правда, но с не менее прекрасными Рори Кинниром ("Молодой Маркс", "Отелло") и Энн-Мэри Дафф ("Нефть", "Суфражистки"). Спектакль о жизни четы Макбетов во время кровавой гражданской войны можно увидеть 31 июля в кинотеатре "Центральный".-0-