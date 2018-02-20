Проект указа о стимулировании кинематографии направлен на поддержку качественного кино - Бондарь

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа "О мерах по стимулированию развития кинематографии" направлен на поддержку качественного кино. Об этом заявил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь в интервью газете
Проект документа направлен на поддержку качественного кино в целом, а не на поддержку национальной киностудии, о чем сложилось мнение у определенного круга кинематографической общественности, отметил министр. В проекте указа есть важное условие выделения бюджетного финансирования: картины, которые снимаются с господдержкой, должны производиться на базе "Беларусьфильма". "И тут мы в первую очередь руководствуемся интересами качества. Ведь есть разница, снята лента на телефон или на киностудии полного цикла, которой и является "Беларусьфильм"? Фильм на смартфоне - это просто хоум-видео. Зритель, купивший билет в кино, должен получить продукт высокого качества", - убежден Юрий Бондарь.
По его словам, в проекте отражены разумные предложения по распределению на конкурсной основе средств на производство фильмов и на создание киносценариев.
Проект документа дорабатывается и будет предложен повторно для обсуждения всеми заинтересованными, сказал министр.-0-
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