Программа "Славянского базара в Витебске" сформирована на 90%

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 марта 2018, Пн
+3°C
Сплошная облачность EUR 2.4114
USD 1.9565
RUB 3.4541
Главное
Александр Лукашенко и Григорий Рапота Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Президент
Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018
Спорт
Минсельхозпрод: на все претензии Россельхознадзора по молоку даются аргументированные ответы
Экономика
Кочанова вручила паспорта юным гражданам Беларуси
Общество
Время удачи – 18.20! Сегодня Ольга Плотникова в прямом эфире ОНТ разыграет квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону три "Ниссан Джук"!
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Гомеле будут судить руководителя ООО за мошенничество с жилищными облигациями
17:16 Происшествия
В Минске бронхиальной астмой страдают 1,5% детей
17:15 Регионы
Президент Кыргызстана принял отставку главы аппарата правительства
17:07 В мире
Консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ подписали соглашение о создании в Германии правящей коалиции
17:02 В мире
Минсельхозпрод: на все претензии Россельхознадзора по молоку даются аргументированные ответы
16:58 Экономика
В Могилевской области за нарушения противогололедных мероприятий наказаны 55 должностных лиц
16:53 Регионы
Всех военнослужащих внутренних войск в 2018 году переоденут в новую форму
16:48 Общество
Лицензии на участие в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу получили 12 клубов, включая минское "Торпедо" из 1 лиги
16:46 Спорт
Ирина Дорофеева с театром-студией организует тур по Беларуси к Году малой родины
16:42 Культура
В Брестской области заболеваемость туберкулезом за год снизилась почти на треть
16:33 Регионы
Умер Олег Табаков
16:31 Культура
Вера Брежнева поделилась снимком в свадебном платье
16:29 Калейдоскоп
Умер французский модельер Юбер де Живанши
16:19 Культура
Секретарь Совета безопасности России 13-14 марта посетит Беларусь
16:17 Общество
Лукашенко поздравил члена национальной команды Беларуси по инваспорту Светлану Сахоненко с завоеванием золотой медали
16:14 Президент
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в поле под Витебском
16:09 Происшествия
Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею вызвал 17 игроков из "Динамо-Минск" для подготовки к ЧМ
16:07 Спорт
Профилактическая акция по безопасности детей на дорогах пройдет в Беларуси 14-24 марта
16:06 Общество
Инфляция в Беларуси в феврале составила 0,9%
16:04 Экономика
Канадские ученые: собаки помогают справиться со стрессом во время сессии
15:53 Калейдоскоп
Все новости
Сюжеты
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Год малой родины Год малой родины
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Обрушение в шахте "Беларуськалия" Обрушение в шахте "Беларуськалия"
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Программа "Славянского базара в Витебске" сформирована на 90%

Культура 20.02.2018 | 15:48
Александр Сидоренко. Фото из архива
Александр Сидоренко. Фото из архива
Славянский базар в Витебске-2018 Новости сюжета Славянский базар в Витебске-2018
Другие сюжеты

20 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Программа XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" сформирована на 90%. Об этом сообщил сегодня на брифинге генеральный директор Центра культуры "Витебск" - директор фестиваля Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Общая программа фестиваля сверстана на 90%. Она включает огромное количество концертов и проектов. По некоторым из них мы еще работаем, так как сложно собрать такое большое количество участников в одном месте в одно время: у каждого свои планы, гастрольные графики, отпуска. Тем не менее нам это удается", - констатировал Александр Сидоренко.

По его словам, состав участников некоторых концертов пока не озвучивается: в настоящее время формируется программа концертов открытия и закрытия, Дня Союзного государства, "Золотой хит". "Мы стараемся, чтобы каждая песня в них была хитом, каждое имя - известным. Но при этом включаем и определенный процент молодых перспективных исполнителей", - отметил директор фестиваля. В успешности продажи билетов на такие пока "безымянные" концерты он не сомневается: в прошлом году, например, на концерт "Золотой хит" билеты были раскуплены и забронированы в течение дня. Уже сейчас, несмотря на то, что реализация билетов стартует только с 23 февраля, поступают заявки на бронирование билетов на ряд концертов.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" состоится с 12 по 16 июля. По предварительной информации, дополнительные мероприятия в его рамках пройдут с 9 по 18 июля. Так, на данный момент первым концертом в Летнем амфитеатре значится выступление Николая Баскова 10 июля, последним - группы "Мумий Тролль" 18 июля.

Программа фестиваля включает концертные и развлекательные программы для молодежи, любимые многими "Театральные встречи" и "Кинопрограмму". На улицах и площадях Витебска снова развернется фэст уличного искусства "На семи ветрах" с интерактивными проектами уличных театров, музыкантов, перформеров, кукольных театров и артистов. Свое пятилетие отметит проект "Кукольный квартал", в рамках которого спектакли для детей и взрослых предложат кукольные театры из Беларуси, России, Украины. В подтверждение статуса фестиваля искусств запланированы цирковые проекты - шоу братьев Запашных "UFO. Цирк с другой планеты" и цирк-шапито Николая Челнокова "Клоунариум".

Также планируется провести ІV Международную конференцию "Фестивальное движение. Традиции и инновации" с участием организаторов фестивалей из разных стран и заседание Совета директоров Всемирной ассоциации фестивалей (ВАФ). По предложению Совета директоров ВАФ лучший творческий номер гала-концерта International Voice in Vitebsk с участием победителей международных фестивалей и конкурсов, которые являются членами ВАФ, будет включен в программу концерта торжественного закрытия фестиваля.

Полная программа фестиваля будет озвучена позже.-0-

Первые три дня билеты на "Славянский базар" будут продаваться только в кассах ВитебскаПервые три дня билеты на "Славянский базар" будут продаваться только в кассах Витебска
Реализация билетов на "Славянский базар в Витебске" стартует 23 февраля. "В первые три дня - 23, 24 и 25 февраля - приобрести билеты можно будет исключительно в кассах областного центра.

Гости "Славянского базара в Витебске" смогут увидеть шоу братьев ЗапашныхГости "Славянского базара в Витебске" смогут увидеть шоу братьев Запашных
"Программа "UFO. Цирк с другой планеты" была показана в Минске в 2014 году и установила второй рекорд посещаемости "Минск-Арены" после чемпионата мира по хоккею", - рассказал представитель известной цирковой династии.

﻿
Теги
Витебск, Славянский базар, фестиваль
Версия для печати
Загрузка...
Новости рубрики Культура
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4114 BYN 2.408 BYN 2.415 BYN
USD
1.9565 BYN 1.955 BYN 1.959 BYN
RUB
3.4541 BYN 3.44 BYN 3.455 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Все видео

Фотоновости

Новым членам "Белой Руси" вручили билеты в Минске
Все фото

Инфографика

Статистика о лишении родительских прав В 2017 году судами рассмотрено с вынесением решения 2 880 дел о лишении родительских прав. Лишены родительских прав: 2017 год - 3 072 человека (1 176 женщин и 1 896 мужчин), 2016 год - 3 014 человек (1 229 женщин и 1 785 мужчин).
Вся инфографика
Президент
Андрей Равков и Станислав Зась Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Лукашенко поздравил члена национальной команды Беларуси по инваспорту Светлану Сахоненко с завоеванием золотой медали
Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год
Политика
Григорий Рапота Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства
Обновленная Военная доктрина Союзного государства может быть вынесена на рассмотрение ВГС
Вопросы политического сотрудничества обсуждены на белорусско-уругвайских межмидовских консультациях
Экономика
Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами
Минсельхозпрод: на все претензии Россельхознадзора по молоку даются аргументированные ответы
Инфляция в Беларуси в феврале составила 0,9%
Происшествия
Фото Следственного комитета По делу об обрушении в шахте "Беларуськалия" назначены экспертизы
В Гомеле будут судить руководителя ООО за мошенничество с жилищными облигациями
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в поле под Витебском
Общество
В преддверии 8 Марта разыгран джекпот игры "Спортлото 5 из 36", сумма которого составила 108 098 рублей! Компания "Спорт-пари" ищет победителя!
Всех военнослужащих внутренних войск в 2018 году переоденут в новую форму
Секретарь Совета безопасности России 13-14 марта посетит Беларусь
Регионы
Наталья Кочанова. Фото из архива Кочанова рассказала о малой родине и женщинах во власти
В Минске бронхиальной астмой страдают 1,5% детей
В Могилевской области за нарушения противогололедных мероприятий наказаны 55 должностных лиц
Спорт
Лицензии на участие в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу получили 12 клубов, включая минское "Торпедо" из 1 лиги
Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею вызвал 17 игроков из "Динамо-Минск" для подготовки к ЧМ
Баскетболистка Елена Левченко продолжит карьеру в клубе из Ливана
Технологии
Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах
Из Instagram и Snapchat пропали GIF-стикеры
Илон Маск будет отдавать предпочтение общественному транспорту в тоннелях The Boring Company
В мире
Фото Reuters ЕС продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний России
Президент Кыргызстана принял отставку главы аппарата правительства
Консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ подписали соглашение о создании в Германии правящей коалиции
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта
Вера Брежнева поделилась снимком в свадебном платье
Канадские ученые: собаки помогают справиться со стрессом во время сессии
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Бессонные ночи мамы космонавта
Подушка безопасности для дольщика
БУДНИ королевы
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия