Программа "Славянского базара в Витебске" сформирована на 90%

20 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Программа XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" сформирована на 90%. Об этом сообщил сегодня на брифинге генеральный директор Центра культуры "Витебск" - директор фестиваля Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Общая программа фестиваля сверстана на 90%. Она включает огромное количество концертов и проектов. По некоторым из них мы еще работаем, так как сложно собрать такое большое количество участников в одном месте в одно время: у каждого свои планы, гастрольные графики, отпуска. Тем не менее нам это удается", - констатировал Александр Сидоренко.

По его словам, состав участников некоторых концертов пока не озвучивается: в настоящее время формируется программа концертов открытия и закрытия, Дня Союзного государства, "Золотой хит". "Мы стараемся, чтобы каждая песня в них была хитом, каждое имя - известным. Но при этом включаем и определенный процент молодых перспективных исполнителей", - отметил директор фестиваля. В успешности продажи билетов на такие пока "безымянные" концерты он не сомневается: в прошлом году, например, на концерт "Золотой хит" билеты были раскуплены и забронированы в течение дня. Уже сейчас, несмотря на то, что реализация билетов стартует только с 23 февраля, поступают заявки на бронирование билетов на ряд концертов.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" состоится с 12 по 16 июля. По предварительной информации, дополнительные мероприятия в его рамках пройдут с 9 по 18 июля. Так, на данный момент первым концертом в Летнем амфитеатре значится выступление Николая Баскова 10 июля, последним - группы "Мумий Тролль" 18 июля.

Программа фестиваля включает концертные и развлекательные программы для молодежи, любимые многими "Театральные встречи" и "Кинопрограмму". На улицах и площадях Витебска снова развернется фэст уличного искусства "На семи ветрах" с интерактивными проектами уличных театров, музыкантов, перформеров, кукольных театров и артистов. Свое пятилетие отметит проект "Кукольный квартал", в рамках которого спектакли для детей и взрослых предложат кукольные театры из Беларуси, России, Украины. В подтверждение статуса фестиваля искусств запланированы цирковые проекты - шоу братьев Запашных "UFO. Цирк с другой планеты" и цирк-шапито Николая Челнокова "Клоунариум".

Также планируется провести ІV Международную конференцию "Фестивальное движение. Традиции и инновации" с участием организаторов фестивалей из разных стран и заседание Совета директоров Всемирной ассоциации фестивалей (ВАФ). По предложению Совета директоров ВАФ лучший творческий номер гала-концерта International Voice in Vitebsk с участием победителей международных фестивалей и конкурсов, которые являются членами ВАФ, будет включен в программу концерта торжественного закрытия фестиваля.

Полная программа фестиваля будет озвучена позже.-0-

Первые три дня билеты на "Славянский базар" будут продаваться только в кассах Витебска Реализация билетов на "Славянский базар в Витебске" стартует 23 февраля. "В первые три дня - 23, 24 и 25 февраля - приобрести билеты можно будет исключительно в кассах областного центра.