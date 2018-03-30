Прокат художественного фильма "Не игра" стартует в кинотеатрах страны 12 апреля

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокат художественного фильма "Не игра", созданного на киностудии "Беларусьфильм" и посвященного 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь, стартует в кинотеатрах страны 12 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА на Национальной киностудии "Беларусьфильм".

Новая картина - полнометражный игровой фильм в жанре драмы. По сюжету молодой амбициозный программист Алексей Кузьменков, разрабатывающий компьютерные игры, претерпевает профессиональную неудачу. Чтобы написать реалистичный сценарий игры, он решает пойти в армию, в танковые войска. Проходя службу, Алексей расстается с иллюзиями в отношении легких побед и быстрых достижений, преодолевает собственные слабости и соблазны, встречает надежных и верных друзей, становится настоящим мужчиной и открывает новые перспективы собственной жизни.

Режиссер монтажа - Игорь Пашкевич. Авторы сценария - Евгений Амельченко, Константин Гагарин, Денис Нупрейчик. Оператор-постановщик Виктор Бондарович. Художник-постановщик Андрей Толстик. Композитор - Максим Кошеваров.

Главные роли исполняют молодые актеры Павел Павлють, Никита Лубенько, Борис Шумилин, Эльдар Данильчик. Также в картине задействованы Светлана Аникей, Татьяна Янкевич, Игорь Сигов, Петр Юрченков, Дмитрий Глазачев, Андрей Новик. Для Петра Юрченкова роль в этом фильме стала последней.

Съемки прошли в Минске, на "Линии Сталина", Кургане Славы, в военном городке в Печах. Консультантами картины выступили представители Министерства обороны Беларуси.

В картине нашлось место любви, дружбе, предательству, целеустремленности, преодолению себя, героизму, подвигу. А также стрельбе, погоням, взрывам, танковым сражениям и реконструкции боев времен Великой Отечественной войны.

Художественный фильм "Не игра" создан на киностудии "Беларусьфильм" по заказу Министерства культуры Беларуси при участии Министерства обороны.-0-