Прощание с Иосифом Кобзоном пройдет 2 сентября

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданская панихида по народному артисту СССР Иосифу Кобзону пройдет 2 сентября с 10.00 до 13.00 в Концертном зале им.Чайковского в Москве. Об этом сообщается на сайте Госдумы России.

Лукашенко направил соболезнование родным и близким Иосифа Кобзона "Ушел великий артист, но его мастерство, талант и удивительный голос будут жить в бессмертном музыкальном наследии", - говорится в соболезновании.

"Прощание с Иосифом Давыдовичем Кобзоном состоится 2 сентября в 10.00 в Концертном зале им. П.И.Чайковского. Церемония продлится до 13.00", - указывается в сообщении.

Похоронен Иосиф Кобзон будет на Востряковском кладбище в Москве.

30 августа на 81-м году после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон. Он был депутатом Государственной Думы с 1997 года. Иосиф Кобзон был почетным членом Российской академии художеств, удостоен многочисленных наград СССР, РФ и зарубежных стран.-0-