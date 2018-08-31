Прощание с Иосифом Кобзоном пройдет 2 сентября

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданская панихида по народному артисту СССР Иосифу Кобзону пройдет 2 сентября с 10.00 до 13.00 в Концертном зале им.Чайковского в Москве. Об этом сообщается на сайте Госдумы России.
"Прощание с Иосифом Давыдовичем Кобзоном состоится 2 сентября в 10.00 в Концертном зале им. П.И.Чайковского. Церемония продлится до 13.00", - указывается в сообщении.
Похоронен Иосиф Кобзон будет на Востряковском кладбище в Москве.
30 августа на 81-м году после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон. Он был депутатом Государственной Думы с 1997 года. Иосиф Кобзон был почетным членом Российской академии художеств, удостоен многочисленных наград СССР, РФ и зарубежных стран.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4318 BYN
|2.429 BYN
|2.436 BYN
|USD
|2.0799 BYN
|2.081 BYN
|2.084 BYN
|RUB
|3.0529 BYN
|3.05 BYN
|3.063 BYN