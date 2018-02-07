7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с народным артистом Беларуси Геннадием Гарбуком состоится 9 февраля. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
"Церемония прощания на исторической сцене Купаловского театра начнется в 10 утра. Похоронят выдающегося актера на Аллее звезд Восточного кладбища Минска", - отметили в эфире ОНТ.
Народный артист Беларуси Геннадий Гарбук умер 7 февраля на 84-м году жизни.-0-
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