Прощание с народным артистом Беларуси Геннадием Гарбуком состоится 9 февраля

За долгие годы на Купаловской сцене им было сыграно множество ролей. Воплощением белорусского национального характера стал созданный Геннадием Гарбуком образ Василя Дятлика в спектакле "Люди на болоте" по Ивану Мележу. За эту роль в 1966 году он получил Государственную премию Беларуси.