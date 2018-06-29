Прослушивание претендентов на участие в отборе детского "Евровидения-2018" пройдет 6 июля

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прослушивание претендентов для участия в национальном отборочном туре детского конкурса песни "Евровидение-2018" пройдет 6 июля в Белтелерадиокомпании, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Отбор проводится в соответствии с положением, разработанным организатором, и правилами конкурса, устанавливаемыми Европейским вещательным союзом. По положению срок приема заявок для участия в отборе заканчивается 29 июня.

Как отметили в пресс-службе, традиционно претенденты на участие отправляют свои бандероли в последние дни, и этот год не стал исключением. По состоянию на 10.00 29 июня в адрес организаторов поступило около 40 заявок, однако это число не является окончательным. Как и в прошлые годы, Белтелерадиокомпания отводит люфт из нескольких дней для того, чтобы все отправленные в установленные сроки бандероли успели поступить на адрес медиахолдинга и были рассмотрены.

В числе уже поступивших анкет как сольные исполнители, так и коллективы, причем некоторые из них уже не первый раз борются за право представить Беларусь на международном форуме.

"Помимо заявок, в адрес Белтелерадиокомпании поступает большое количество обращений консультативного характера касательно тех или иных пунктов положения. Мы видим, что активность наших потенциальных участников достаточно высока и рассчитываем на то, что окончательное количество бандеролей будет не меньшим, чем в прошлые годы. Так, в 2017-м и 2016-м годах к прослушиванию были допущены 45 участников, в 2015-м - 41 юный исполнитель", - рассказали в пресс-службе.

Уже 6 июля в 12.00 потенциальные участники музыкального детского форума смогут представить свои композиции на суд профессионального жюри в самой большой студии на Макаенка, 9 - студии "600 метров", оборудованной по последнему слову техники.

К прослушиванию будут допущены все претенденты, чьи заявки оформлены в соответствии с требованиями, указанными в положении: участие в отборе могут принять юные исполнители, которым на дату проведения международного конкурса должно быть не менее 9 и не более 14 лет, являющиеся гражданами Республики Беларусь либо иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь не менее двух с половиной лет; в отборе может участвовать песня, состоящая из стихов на белорусском и (или) русском языке с использованием иностранного языка (но не более 40% объема текста) и музыки, которые не были коммерчески реализованы, а также исполнены публично полностью или частично до 1 мая 2018 года. Участник проекта должен быть единственным правообладателем музыки и текста песни либо иметь совместное правообладание музыкой и текстом песни, если в проекте принимает участие коллектив исполнителей.

Прослушивание будет проходить в режиме живого звука в сопровождении музыки и (или) фонограммы, записанной без вокалов любого вида или каких-либо вокальных имитаций.

По итогам прослушивания профессиональное жюри определит от семи до десяти конкурсантов для участия в финале, который будет проведен не позднее 15 сентября в форме гала-концерта в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

Победитель национального отборочного тура, который представит Беларусь на детском "Евровидении-2018" 25 ноября в Минске, определится по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании.-0-