Проспект Независимости может стать основой совместной номинации для включения в Список наследия ЮНЕСКО

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проспект Независимости города Минска может стать основой совместной номинации с участием заинтересованных стран для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси по итогам состоявшегося 4 апреля заседания Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО под председательством министра иностранных дел Владимира Макея.

Заседание было посвящено итогам работы Национальной комиссии в 2017 году. Представлены результаты деятельности пяти тематических комитетов комиссии (по вопросам культуры, образования, науки и образования в области естествоведения, информации, по делам молодежи и клубов ЮНЕСКО). Отмечено, что при содействии комиссии в Беларуси реализованы уникальные проекты в сфере интегрированного обучения детей с особенностями развития, охраны историко-культурного наследия, образования и международного молодежного сотрудничества. "По результатам рассмотрения вопроса о включении проспекта Независимости города Минска в белорусский предварительный Список всемирного наследия определены конкретные шаги по реализации этой инициативы. Предполагается, что главная магистраль белорусской столицы может стать основой совместной номинации с участием заинтересованных стран для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - рассказали в пресс-службе МИД.

Участники заседания обсудили приоритетные задачи деятельности Беларуси в ЮНЕСКО с учетом избрания страны в Исполнительный совет организации. В соответствии с утвержденным во время заседания планом работы Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО на 2018-2019 годы предлагается, в частности, провести в Беларуси мероприятия, приуроченные к юбилеям Регины Русецкой и Станислава Монюшки (включены в Список памятных дат ЮНЕСКО), а также к 400-летию издания первого в мире букваря. Кроме того, будут организованы семинары и конференции по тематике устойчивого развития, подключения Беларуси к Сети творческих городов ЮНЕСКО, ряд других тематических мероприятий.

Владимир Макей вручил дипломы комиссии представителям ее комитетов, внесших значимый вклад в развитие сотрудничества с ЮНЕСКО в сферах образования, науки и культуры, молодежного движения.-0-