Работы Александра Исачева составили ретроспективную выставку "У забытых алтарей"

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70 работ Александра Исачева составили ретроспективную выставку "У забытых алтарей", которая открылась в Минске в художественной галерее "Артель", сообщили БЕЛТА в галерее.

Большинство произведений выполнены мастером в сложнейшей технике лессировки, основанной на нанесении многочисленных тонких (почти прозрачных) слоев красок друг на друга. Благодаря этому цвет обретает невероятную глубину, сочность, а картину можно увидеть практически "до дна". Среди наиболее известных картин Александра Исачева - "Иисус Христос", "Дриада", "Магия", "Лилит", "Изида". Это работы, созданные художником на протяжении последних десяти лет жизни.

Александр Исачев в начале 1970-х годов жил в Ленинграде, где перепробовал себя во множестве стилей и течений, участвовал в выставках ленинградских художников андеграунда. Затем вернулся в Речицу, где и создал свои основные произведения. Он написал множество икон для Речицкой церкви, расписал храм в Мозыре. Умер 32-летний художник от сердечного приступа возле мольберта в мастерской через три дня после своей первой персональной выставки в Речице, которую посетило около 20 тыс. зрителей. Александр Исачев создал около 500 живописных картин и тысячи графических работ. Более чем за 20 лет после смерти художника состоялось около 100 выставок в Германии, Франции, России, Украине, Беларуси.

В картинной галерее Речицкого краеведческого музея действует выставка живописных и графических работ Александра Исачева. Иконы, написанные художником, находятся в Свято-Покровской церкви в Речице и в кафедральном соборе во имя Святого Архангела Михаила в Мозыре. Произведения Александра Исачева есть в галереях и частных коллекциях Беларуси, Германии, Израиля, России, Франции, Швеции и США. Крупнейшая коллекция работ мастера принадлежит художнику, коллекционеру и музыканту Олегу Орлову, который издал самый полный альбом-каталог и провел 16 выставок произведений Александра Исачева по Беларуси.

Выставка будет работать до 4 мая.-0-