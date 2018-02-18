Работы белорусских художников экспонируются на выставке "Арт Капитал" в Париже

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы 15 белорусских художников экспонируются на крупнейшей международной выставке "Арт Капитал" в Париже, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

Художники из Беларуси принимают участие в двух салонах (Салон изображения и акварелей и Салон сравнений). В Салоне изображения и акварелей Беларусь представляют 11 художников, среди которых Владимир Толстик, Григорий Ситница, Алеся Скоробогатая и др. В Салоне сравнений участвуют такие художники, как Виктор Новицкий, Валерий Шкарубо и др.

Павильоны республики на одной из самых престижных выставок современного изобразительного искусства в Париже представлены по инициативе и при организационном содействии посольства Беларуси во Франции, Национального центра современных искусств, ассоциации "Диалог: Франция - Беларусь", при финансовой поддержке Министерства культуры Беларуси и спонсоров.

Выставка "Арт Капитал" ежегодно проходит в столице Франции в знаменитом Гранд-Пале под патронатом президента и министра культуры страны. Гранд-Пале ("Большой Дворец") был построен в 1897 году по проекту французского архитектора Шарля Луи Гироля для организации Всемирной выставки 1900 года в Париже и с тех пор является одним из крупнейших выставочных и культурных центров столицы Франции.-0-