Работы белорусских мастеров от коллекционера из Монако пополнили сбор НХМ

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы современных белорусских мастеров, полученные в дар от коллекционера из Монако Георгия Хаценкова, пополнили сбор Национального художественного музея. Церемония передачи работ состоялась в НХМ, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил на церемонии министр культуры Юрий Бондарь, дар известного коллекционера, искусствоведа, кандидата исторических наук Георгия Хаценкова - достойный вклад по возвращению историко-культурного наследия. И в этом направлении Министерство культуры ведет активную работу.

Коллекционер планировал лично присутствовать в музее в этот вечер, однако в силу определенных причин не смог осуществить намерение, рассказал посол Беларуси во Франции Павел Латушко. По его словам, посольство содействовало реализации данного мероприятия, а Георгий Хаценков надеется приехать на родину позже и непременно не с пустыми руками.

Среди переданных коллекционером произведений - работы народного художника Беларуси Александра Кищенко, заслуженного деятеля искусств Беларуси Владимира Слободчикова, скульптора Галины Горовой, живописца Алексея Марочкина и др.

Выставка "Дары музею" продлится в музее по 18 февраля. После этого экспонаты отправятся в соответствующие отделы музейного фонда, где ими займутся научные сотрудники. После тщательного изучения, атрибуции и при необходимости реставрации предметы будут демонстрироваться на персональных и тематических выставках НХМ и других музеев.

Георгий Хаценков родился 6 мая 1950 года в Беларуси. Учился в России, работал журналистом на радио и телевидении. С 1990-х годов занимается предпринимательской деятельностью.

Собирать произведения искусства Георгий Хаценков начал в 1980-х, и постепенно коллекционирование стало для него делом жизни. Сегодня основанная супругами Георгием и Татьяной Хаценковыми галерея МC Fine Arts в Монако насчитывает более 5 тыс. живописных и графических произведений, принадлежащих кисти около 500 художников.-0-