Работы по консервации Кревского и Гольшанского замков будут продолжены

7 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Работы по консервации Кревского и Гольшанского замков в текущем году будут продолжены. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий.
Он отметил, что в течение последних лет в Гродненской области немало сделано по сохранению историко-культурного наследия. Активно велась реконструкция и консервация значимых архитектурных памятников.
"На 2018 год также запланировано проведение работ сразу на нескольких исторических объектах. Среди них мероприятия по консервации и ремонту в Кревском и Гольшанском замках. В центре внимания остается и Замковая гора в Новогрудке: продолжится укрепление склонов, работы по консервации стен и башен", - рассказал Александр Версоцкий. В 2018 году намечено завершить реставрацию Лидского замка. Финансировать работы планируется из различных источников, в том числе из бюджета.
В прошлом году были завершены основные работы по реставрации Коложской церкви в Гродно. В храме XII века появилась новая деревянная стена, были замены на новые окна и двери, утеплены стены и чердак. Продолжение работ включено в областную инвестиционную программу на 2018 год. Планируется благоустроить территорию у церкви, продолжить ремонт внутри храма.
Завершена также разработка проектно-сметной документации первой очереди реставрации и приспособления под историко-археологический музей комплекса Старого замка. Работы начались в сентябре прошлого года и будут активно продолжаться в течение 2018 года.
В Сморгонском районе в текущем году продолжатся работы по благоустройству старинного парка в усадьбе Залесье. Сама усадьба, в которой жил известный композитор Михаил Клеофас Огинский, была отреставрирована ранее и сейчас стала популярным у туристов местом.
Еще одним местом притяжения туристов может стать дворцово-парковый комплекс "Святск" в Гродненском районе. Сейчас там активно ведутся работы по реконструкции. Первые результаты, как ожидается, гости смогут увидеть уже к концу этого года.-0-
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