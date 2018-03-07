Работы по консервации Кревского и Гольшанского замков будут продолжены

7 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Работы по консервации Кревского и Гольшанского замков в текущем году будут продолжены. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий.

Он отметил, что в течение последних лет в Гродненской области немало сделано по сохранению историко-культурного наследия. Активно велась реконструкция и консервация значимых архитектурных памятников.

"На 2018 год также запланировано проведение работ сразу на нескольких исторических объектах. Среди них мероприятия по консервации и ремонту в Кревском и Гольшанском замках. В центре внимания остается и Замковая гора в Новогрудке: продолжится укрепление склонов, работы по консервации стен и башен", - рассказал Александр Версоцкий. В 2018 году намечено завершить реставрацию Лидского замка. Финансировать работы планируется из различных источников, в том числе из бюджета.

В прошлом году были завершены основные работы по реставрации Коложской церкви в Гродно. В храме XII века появилась новая деревянная стена, были замены на новые окна и двери, утеплены стены и чердак. Продолжение работ включено в областную инвестиционную программу на 2018 год. Планируется благоустроить территорию у церкви, продолжить ремонт внутри храма.

В Коложской церкви в Гродно завершен капремонт деревянной стены Деревянная стена у одного из старейших храмов Беларуси появилась более 100 лет назад после того, как часть здания была повреждена оползнем. За это время стена износилась. На ее капитальный ремонт из фонда Президента по поддержке культуры и искусства выделено около Br200 тыс.

Завершена также разработка проектно-сметной документации первой очереди реставрации и приспособления под историко-археологический музей комплекса Старого замка. Работы начались в сентябре прошлого года и будут активно продолжаться в течение 2018 года.

Бондарь: реставрация Старого замка в Гродно - большой вклад в сохранение историко-культурного наследия Министр ознакомился с работами по реставрации Старого замка в Гродно. На первую очередь в 2017 году из республиканского и областного бюджетов выделено более Br1 млн.

В Сморгонском районе в текущем году продолжатся работы по благоустройству старинного парка в усадьбе Залесье. Сама усадьба, в которой жил известный композитор Михаил Клеофас Огинский, была отреставрирована ранее и сейчас стала популярным у туристов местом.

Еще одним местом притяжения туристов может стать дворцово-парковый комплекс "Святск" в Гродненском районе. Сейчас там активно ведутся работы по реконструкции. Первые результаты, как ожидается, гости смогут увидеть уже к концу этого года.-0-