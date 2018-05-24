Работы учащихся детских школ искусств Беларуси представлены на выставке в Минске

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы учащихся детских школ искусств Беларуси представлены на выставке в художественной галерее "Университет культуры" Белорусского государственного университета культуры и искусств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в галерее.

Выставка является первым в своем роде проектом в Беларуси, который предоставил возможность всем детским школам искусств республики возможность продемонстрировать достижения своих учеников. На выставке представлены работы учащихся школ искусств из Белыничей, Березы, Бобруйска, Барановичей, Бреста, Верхнедвинска, Витебска, Гомеля, Горок, Дрогичина, Жлобина, Заславля, Иваново, Каменца, Кировска, Коссово, Костюковичей, Кричева, Логойска, Ляховичей, Минска, Могилева, Молодечно, Новогрудка, Орши, Островца, Пинска, Постав, Пружан, Речицы, Россон, Светлогорска, Слуцка, Старых Дорог, Столбцов, Телехан.

Экспозиция выставки отличается многообразием жанров и техник, а также богатством идейно-тематических замыслов.

Проект профинансирован из бюджета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и организован при содействии Министерства культуры Беларуси с целью трансляции достижений подрастающего поколения в сфере изобразительного и декоративно-прикладного искусства широкой белорусской и зарубежной аудитории, выявления новых имен в современном белорусском искусстве и стимулирования их к дальнейшей творческой деятельности, расширения возможностей для самореализации учащихся, мотивации к творческой активности юных художников, популяризации детского и юношеского искусства.

Выставка творческих достижений учащихся детских школ искусств Беларуси будет работать по 6 июня, а 28 мая в 16.00 в художественной галерее "Университет культуры" состоится церемония награждения участников выставки в рамках Международной недели художественного образования ЮНЕСКО.-0-