Работы участников Кубка Беларуси по художественному творчеству будут представлены в Минске 14-21 февраля

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка работ участников II Международного фестиваля-конкурса детско-молодежного творчества "Ассамблея искусств" Кубок Беларуси по художественному творчеству" пройдет с 14 по 21 февраля в художественной галерее "Университет культуры", сообщили БЕЛТА в галерее.
Выставка стала итогом нескольких творческих конкурсов: живописи, графики, фотографии, скульптуры, кукол и игрушек, текстильного искусства и др. В дни проведения фестиваля запланирована образовательная программа по теме "Профессия художник: сферы реализации".
Кубок Беларуси по художественному творчеству является частью всемирного художественного проекта World Art Cup, по линии которого организовываются аналогичные фестивали в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Братиславе, Лондоне, Пекине и других городах. Это позволяет лауреатам-победителям Кубка Беларуси по окончании конкурсной недели представить свои произведения в других странах.
Среди задач конкурса - презентация творческих работ молодых талантов из разных стран, патриотическое воспитание молодежи, популяризация детского и юношеского творчества, поддержка дебютных проектов молодых белорусских авторов, стимулирование творческого потенциала белорусской молодежи на мировых выставках, развитие самобытных традиций белорусского культурного наследия, содействие культурному обмену между молодыми авторам и др.
Организаторы фестиваля: Союз художников и мастеров современного искусства "Европейский художественный союз", Творческий союз художников России. -0-
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