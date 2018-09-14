Работы всемирно известных белорусских художников из частных коллекций представит исторический музей

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы всемирно известных белорусских художников из частных коллекций представит Национальный исторический музей Беларуси, сообщили БЕЛТА в музее.

Выставка "Мастера Монпарнаса из белорусских местечек" начнет свою работу 21 сентября. В экспозиции зрители увидят частные коллекции, в которых хранятся произведения белорусских художников Парижской школы: Марка Шагала, Шрага Царфина, Осипа Любича, Осипа Цадкина, Роберта Генина, Евгения Зака, Михаила Кикоина и Пинхуса Кременя. Некоторые работы впервые в публичном доступе.

К искусству мастеров Монпарнаса начала и середины ХХ века коллекционеры проявляют устойчивый интерес на протяжении 100 лет, начиная с конца Первой мировой войны, когда произведения этих художников в Париже стали приобретать маршаны, игравшие видную роль на рынке искусства и благодаря которым в те годы стали известны имена многих художников.

Творчество мастеров Парижской школы, объединяя страны и народы, их художественные традиции, наглядно свидетельствует о значимости места, которое занимает Беларусь в общеевропейской культуре. Выставка станет возможностью не только увидеть хранящиеся в частных коллекциях работы, но и лучше понять связь между современным европейским искусством и художественными процессами начала ХХ века.

В экспозиции зритель увидит 100 произведений различных жанров, датированных с 1915 по 1970 годы прошлого века, выполненных в разных техниках живописи и графики. Посетителям будет представлен широкий диапазон направлений классического модернизма XX века: фовизм, кубизм, экспрессионизм.

Для более глубокого понимания экспозиции посетителям предложена образовательная программа из лекций белорусских и зарубежных специалистов-исследователей Парижской школы, а также цикл документальных фильмов о художниках.-0-