Раинчик: ALEKSEEV из числа запоминающихся исполнителей

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ALEKSEEV, поп-певец, в пользу которого белорусские зрители и жюри сделали выбор, назвав его представителем страны на международном конкурсе "Евровидение-2018", из числа запоминающихся исполнителей. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА народный артист Беларуси Василий Раинчик.

По его словам, это яркий артист, в нем есть шарм, изюминка. Исполнитель располагает зрителя, обладает обаянием, хорошими вокальными и внешними данными. Это тот случай, когда в человеке гармонично сочетаются необходимые для музыканта качества.

ALEKSEEV (Никита Алексеев) во время финала национального отбора

Беларусь определилась с выбором своего представителя на международный конкурс песни "Евровидение-2018", который пройдет в мае в Португалии. В прямом телеэфире прошло финальное шоу национального отбора на творческий форум. Зрители и профессиональное жюри определили лучшего голосованием по формуле 50x50. Делегатом Беларуси на конкурсе стал исполнитель ALEKSEEV (Никита Алексеев) с песней "Forever".-0-

ALEKSEEV представит Беларусь на конкурсе "Евровидение-2018" Популярный поп-певец завоевал симпатии публики и жюри, исполнив песню "Forever" и представив эффектный номер.

Фото Геннадия Жинкова