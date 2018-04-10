Рассекреченные архивы Беларуси и России легли в основу книги о Мазурове

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рассекреченные архивы Беларуси и России легли в основу книги "Кирилл Мазуров. О чем молчало время…", вышедшей в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор издательства Владимир Андриевич.

"Книга подготовлена на основе документов из архивов Беларуси и России. Это новый взгляд на события сложного, противоречивого и неоднозначного XX века, очевидцем и непосредственным участником событий которого был белорус, видный политический деятель Кирилл Трофимович Мазуров, первый секретарь ЦК КПБ, первый заместитель председателя Совета Министров СССР", - рассказал он.

Автор книги - писатель, кандидат исторических наук Наталья Голубева, научный консультант - профессор МГИМО, доктор исторических наук Наталья Капитонова. Впервые в белорусской литературе предпринята попытка на основе широкой исследовательской базы, ранее неизвестных документов, долгие годы хранившихся в архивах под грифом "Совершенно секретно", "Особый сектор", личных дневниковых записей и неоконченных воспоминаний Кирилла Трофимовича, переосмыслить время, в которое он жил и работал, по-новому взглянуть на события той эпохи, вокруг которых и сегодня не утихают споры, холодная война, Чехословакия, Афганистан, смелые экономические реформы в СССР, вошедшие в историю как косыгинские, в реализации которых Кирилл Мазуров принимал непосредственное участие.

По словам Натальи Голубевой, в книге впервые представлены документы важных политических событий, происходивших в СССР, в частности, июльского 1957 года пленума ЦК КПСС с осуждением антипартийной группировки Молотого, Маленкова, Кагановича. Есть и документы, опровергающие пассивность и бездеятельность руководства страны в самые сложные для СССР моменты. Недавно рассекреченный Дневник работы ЦК КП(б) Белоруссии (начато 22 июня 1941 г., окончено 19 августа 1941 г.) позволяет узнать, как реально была организована работа высшего руководства республики в самые драматичные первые дни войны. Впервые публикуются выдержки из дневника Кирилла Мазурова, который он вел в Чехословакии в драматичные дни августа 1968 года, куда был направлен по решению ЦК КПСС. Долгие годы считалось, что такового не существовало вообще. И только спустя 50 лет после тех событий удалось найти этот уникальный документ.

В издании также впервые представлен анализ значительного количества документов о работе правительства СССР, что позволяет понять, как сложно принимались многие решения, особенно по вопросам внешней политики.

"В книге рассказывается и о большом человеческом уважении к Мазурову людей простых и известных, тех, с кем начинался путь в большую политику, и тех, с кем пришлось пройти дорогами партизанской войны на территории республики, людей разных профессий и возрастов. И еще много неизвестного о событиях, людях, о неординарных решениях тех, кто даже в условиях, исключающих всякую свободу мнений, видел, понимал и перегибы, и ошибки партийного руководства, не боялся во всеуслышание говорить о них, отстаивать иную точку зрения", - рассказала Наталья Голубева.

Презентация книги "Кирилл Мазуров. О чем молчало время…" состоится в Национальной библиотеке Беларуси 11 апреля в 16.00.-0-