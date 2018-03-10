Расширение участия стран СНГ в "Лістападзе" обсудят 13-14 марта в Минске

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о расширении участия стран СНГ в Минском международном кинофестивале "Лістапад" обсудит 13-14 марта в Исполнительном комитете Содружества в Минске рабочая группа по кинематографии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.
Главная задача встречи - дать оценку эффективности применения принятых в СНГ договоров и решений в области кинематографии и с учетом этого определить механизм дальнейшей работы с ними. Сейчас нормативно-правовая база в данной области включает пять документов. Исполнительный комитет Содружества обратился с просьбой к рабочей группе провести с учетом современных реалий и перспектив сотрудничества анализ действующих в СНГ международных договоров и направить свои предложения по поправкам в документы, принятию новых или прекращению действия отдельных нормативных правовых актов.
В Исполком СНГ поступили предложения от Министерства культуры Беларуси, Министерства культуры и туризма Азербайджана, Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана, Министерства культуры России и Конфедерации союзов кинематографистов, которые и станут предметом обсуждения членов рабочей группы.
Участники заседания также ознакомятся с работой киностудии "Беларусьфильм".
Рабочая группа по кинематографии была создана в рамках Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ в 2011 году. Первое заседание состоялось в 2012-м в целях практической реализации двух соглашений - о сотрудничестве в области кинематографии и о совместном фильмопроизводстве. На данный момент группу возглавляет председатель Белорусского союза кинематографистов Виктор Васильев.-0-
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