Региональный обряд "Ваджэнне і пахаванне стралы" проведут в Ветковском районе

14 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Региональный обряд "Ваджэнне і пахаванне стралы" проведут 17 мая в деревне Казацкие Болсуны и агрогородке Столбун Ветковского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Ветковском центре культуры и народного творчества.
Данный обряд сохранился до наших дней в натуральных условиях и отличается разнообразием песен, хороводов и театрализованных действий. "Обряд каждый год проводится на шестой неделе после Пасхи в четверг - на православный праздник Вознесения Господня", - отметили в центре.
В каждой из деревень у обряда есть свои особенности: определенные мотивы песен, порядок шествия и т.д. При этом обряд "Ваджэнне і пахаванне стралы" деревни Казацкие Болсуны имеет статус историко-культурной ценности.
Праздник ежегодно собирает множество людей. В населенные пункты района приезжают гости не только из разных уголков Беларуси, но и зарубежья. Для проведения обряда сельчане, участники фольклорных коллективов, гости собираются в центре сел, водят хороводы и поют весенние песни. Затем, разделившись на шеренги, взявшись за руки, женщины идут в конец деревни к житному полю. По дороге они поют главную песню "Як пушчу стралу…"
На поле участники обряда водят "Кривой тонок" - на землю в три группы рассаживаются дети, и между ними женщины водят хоровод. "Здесь же проводят ритуальную игру: внезапно женщины подбегают к детям, вопрошая: "Чья каша подгорела?", - подкидывают ребятишек вверх, как бы символизируя рост будущего урожая. Также участники срывают колоски, обвязывают ими спины, чтобы они не болели, качаются в поле, чтобы недуг не настиг весь год. Колоски с поля несут домой. Считается: если положить их под крышу сарая, это поможет уберечь постройку от молний", - пояснили собеседники.
Кульминационным моментом обряда является "Пахаванне стралы". "Стрела" в данном случае обозначает молнию. Участники закапывают три колоска в землю и просят Бога, чтобы молния ничего не сожгла. Кроме того, закапывают мелкие предметы: пуговицы, булавки, монеты, при этом можно загадывать желание.
С поля участники обряда идут уже с летними песнями, так как "Ваджэнне i пахаванне стралы" - последний весенний обряд.-0-
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