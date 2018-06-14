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Реконструкцию дворцово-паркового комплекса Святск завершат в 2019 году

Культура 14.06.2018 | 19:20
Во время реконструкции
Во время реконструкции

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию дворцово-паркового комплекса Святск планируется завершить в 2019 году. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Актуальные вопросы, ход реставрации и реконструкции важных объектов региона обсудили Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь, а также представители строительных, проектных и других заинтересованных ведомств.

Дворец рода Воловичей в Святске в конце XVIII века построен по проекту итальянца Джузеппе Сакко. Комплекс сильно пострадал во время Первой мировой войны. С 2009 года объект передан в собственность санатория "Озерный", в начале 2017 года началась реконструкция комплекса.

Владимир Кравцов подчеркнул, что инвестор обеспечил финансирование объекта, бюджетные деньги не используются. Есть намерения завершить работы в 2019 году, а первые результаты гости комплекса смогут увидеть до конца этого года: планируется ввести в эксплуатацию левый флигель, где разместится гостиница в стиле XIX века, и соединяющую его с дворцом галерею, в которой будет работать ресторан. Кроме того, планируется завершить работы на гостевом домике, в многофункциональном хозяйственном корпусе, где разместится котельная, электрощитовая, другие необходимые инженерные объекты, а также каретная, конюшня, административные помещения и т.д. В сохранившейся старинной части корпуса будет мини-пивоварня и тематический ресторан. Завершается строительство гаража, кузницы, других помещений. Предстоит большая работа по благоустройству территории, воссозданию парка.

"Очень важный для области, для развития туризма объект. Уникальные сооружения, сохранившиеся до наших дней. Объект непростой, при реставрации все сразу предусмотреть невозможно. Появляются новые вопросы именно в процессе работы. Некоторые решения приходится принимать по ходу, в частности, сегодня с заинтересованными ведомствами, в том числе с Министерством культуры, реставраторами обсуждали нюансы работы на центральной части ансамбля", - отметил Владимир Кравцов. При работе вскрылись некоторые аварийные места в перекрытиях основного дворца: строителям и реставраторам предстоит кропотливая работа по их ремонту и максимальному сохранению уникальных элементов декора. Для обеспечения сохранности интерьеров также необходимо в кратчайшие сроки заменить кровлю на черепичную.

"Здесь строительство идет параллельно с проектированием. Было проведено обследование несущих конструкций дворца, они требуют замены. Тем не менее сегодня были выработаны совместные подходы и с подрядной организацией, и с проектировщиками по обеспечению беспрерывного и бесперебойного хода работ на объекте", - сказал Юрий Бондарь.

В программу посещения были включены также Старый Замок, где продолжаются работы по реконструкции, и Коложская церковь XII века в Гродно. В январе 2018 года в старейшем действующем храме Беларуси были завершены работы по капитальному ремонту деревянной стены. До конца июня планируется завершить благоустройство территории. Во время встречи обсуждались вопросы по внутренним работам, в том числе ремонта потолка, балкона, лестницы, входной группы, а также других инженерных решений, которые бы позволили сохранить аутентичность храма.-0-

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Теги
Гродненская область, реконструкция, туризм
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