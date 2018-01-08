Рекордные 311 фильмов из более чем 50 стран претендуют на победу в фестивале velcom Smartfilm

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордные 311 мобильных фильмов из более чем 50 стран претендуют на победу в 7-м международном фестивале мобильного кино velcom Smartfilm, прием работ на который завершен, сообщили БЕЛТА организаторы.

Жюри уже начало работу, а на сайте фестиваля smartfilm.by стартовало народное голосование, которое продлится по 14 января.

Беларусь лидирует по количеству поданных на фестиваль работ, их в конкурсе 77. Также представлены фильмы из Черногории, России, Украины, США, Испании, Македонии, Хорватии, Узбекистана, Германии, Индонезии, Румынии, Бразилии, Ирландии, Греции, Ирана, Великобритании и других стран. Интерес молодых авторов к мобильному кино растет, как и уровень лент: они все более сложные и технически, и с точки зрения сюжета.

Среди конкурных работ фильмы с авторскими сценариями, экранизации, как, например, мрачно-ироничный "Ягор", снятый по мотивам книги Андруся Горвата "Радзіва "Прудок" актерами Купаловского театра. Среди картин есть и анимационные, например, абстрактная работа KENDOKE, и антиутопический Brainoff. Любителям дорожной романтики придутся по вкусу белорусские фильмы "Классика" и "Эффект новой земли". Нестандартный взгляд на городское пространство представлен во французской работе Verlibre.

Участники из разных стран, успевшие подать заявки на участие в конкурсе, работали в жанрах от хоррора до мелодрамы, от философской драмы до комедии. Разнообразие стилей заметно и в названиях: среди заявок - фильмы с такими необычными названиями, как "ВИРУС - ОТЄ IDМ", "Глазами человека с белой тростью" и "Патриотка на 100%". В случае попадания в шорт-лист народного жюри самые оригинальные работы могут стать победителями в специальной номинации "Неформат" (приз за фильм, не похожий на другие), которую в декабре инициировали пользователи соцсетей.

Фильмы, доступные для просмотра и народного голосования, размещены в разделе "Галерея работ" на официальном сайте фестиваля. Проголосовать за понравившуюся работу можно до 14 января включительно. За один фильм можно отдать только один голос, зато количество картин, за которые можно проголосовать, не ограничено.

По завершении голосования на сайте будет сформирован шорт-лист, победителя в котором определит народное жюри на спецпоказе 23 января. Чтобы войти в народное жюри, нужно успешно пройти кинотест на сайте smartfilm.by не позднее 17 января. Победителя народного голосования, специальной номинации, а также обладателей призовых мест и Гран-при объявят на закрытии фестиваля 31 января.

Международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm - это площадка для воплощения новых идей и нестандартных решений в короткометражном кино. Следить за всеми событиями можно на сайте фестиваля smartfilm.by.-0-