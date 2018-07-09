Реквизит со съемок фильмов Пташука будет представлен в Президентской библиотеке

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реквизит со съемок фильмов режиссера Михаила Пташука будет представлен на интерактивной выставке, которая открывается 10 июля в Президентской библиотеке, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом библиотечного маркетинга Юлия Сермяжко.

Посетители смогут увидеть костюмы и реквизит, которые использовались на съемках известных белорусских фильмов о войне, а также личные вещи Михаила Пташука, предоставленные его дочерью. В их числе и плащ - своеобразный талисман режиссера. В экспозиции также представлены издания произведений, которые легли в основу его фильмов: повесть "Знак беды" Василия Быкова, романы "Возьму твою боль" Ивана Шамякина и "Момент истины" Владимира Богомолова, переводы на иностранные языки, книги с автографами авторов.

Экспозиция посвящена 70-летию со дня рождения режиссера, ее рабочее название "Летопись войны в фильмах Михаила Пташука". Она продолжает цикл выставок проекта "Литература в искусстве", посвященного наиболее известным произведениям отечественной литературы, книгам, на которых воспитано не одно поколение белорусов и которые являются визитной карточкой страны в мировом культурном пространстве. "Их сюжет, содержание и писательское мастерство не только привлекают переводчиков на другие языки, но в них заложен огромный потенциал визуального дела. Поэтому, они могут быть "переведены" и на язык других видов искусства - изобразительного, театрального, кинематографа", - подчеркнула Юлия Сермяжко.

Все желающие смогут ознакомиться с выставкой в Президентской библиотеке Беларуси по 3 сентября. Партнерами в проекте выступили Национальная киностудия "Беларусьфильм", Белорусский союз кинематографистов, Национальный академический драматический театр им. М.Горького, Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, Государственный музей истории белорусской литературы, Военная академия.

На творческом счету режиссера более десятка фильмов. Картина "Знак беды" - признанный шедевр кинематографа. Не менее известной является и постановка фильма "В августе 44-го" по книге Владимира Богомолова.

Михаил Пташук - заслуженный деятель искусств БССР, народный артист БССР, лауреат премии Ленинского комсомола (за фильм "Время выбрало нас"), лауреат Государственной премии Белорусской ССР (за фильм "Возьму твою боль").-0-