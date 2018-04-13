13 апреля, Минск Корр. БЕЛТА/. Ремонтно-реставрационные работы ежегодно завершаются на не менее 100 историко-культурных ценностях (их частях), сообщила на пресс-конференции начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир, передает корреспондент БЕЛТА.

На местах разрабатываются и утверждаются региональные программы по охране историко-культурного наследия, куда включаются мероприятия по обеспечению сохранности и проведению работ на историко-культурных ценностях. Средства на реставрацию объектов выделяются из местных и республиканского бюджетов.

Для вовлечения историко-культурных ценностей в туристический оборот регионов за счет средств республиканского бюджета в 2018 году планируется продолжить финансирование работ на наиболее значимых объектах, на которых они начаты в прошлые годы. По Государственной инвестиционной программе, государственной программе "Культура Беларуси на 2016-2020 годы" будет продолжено финансирование работ по таким объектам: Коссовский дворцово-парковый ансамбль Ивацевичского района, дворцовый комплекс в горпоселке Ружаны Пружанского района, Спасо-Преображенская церковь в Полоцке, комплекс бывшего коллегиума иезуитов в деревне Юровичи Калинковичского района, костел Божьего Тела в Несвиже, дворцово-парковый ансамбль в деревне Жиличи Кировского района, Успенский монастырь в деревне Пустынки Мстиславского района, замки в Лиде, Новогрудке, в деревне Крево Сморгонского района, в деревне Гольшаны Ошмянского района.

Специалист добавила, что по решению совета фонда Президента по поддержке культуры и искусства на проведение работ по консервации с фрагментарной реставрацией бывшего замка в деревне Крево Сморгонского района и Коложской (Борисоглебской) церкви в 2017 году были выделены средства. Гродненскому облисполкому выделены средства из республиканского бюджета на реконструкцию и реставрацию Старого замка в Гродно.

Министерством культуры утверждено 270 проектов зон охраны историко-культурных ценностей для более 700 историко-культурных ценностей.-0-