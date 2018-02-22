РЕПОРТАЖ: Дефиле в нарядах предков: около 200 народных костюмов представили в Бресте

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 марта 2018, Пн
+3°C
Сплошная облачность EUR 2.4114
USD 1.9565
RUB 3.4541
Главное
Александр Лукашенко и Григорий Рапота Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Президент
Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018
Спорт
Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Президент
Кочанова вручила паспорта юным гражданам Беларуси
Общество
Время удачи – 18.20! Сегодня Ольга Плотникова в прямом эфире ОНТ разыграет квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону три "Ниссан Джук"!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
В Брестской области заболеваемость туберкулезом за год снизилась почти на треть
16:33 Регионы
Умер Олег Табаков
16:31 Культура
Вера Брежнева поделилась снимком в свадебном платье
16:29 Калейдоскоп
Умер французский модельер Юбер де Живанши
16:19 Культура
Секретарь Совета безопасности России 13-14 марта посетит Беларусь
16:17 Общество
Лукашенко поздравил члена национальной команды Беларуси по инваспорту Светлану Сахоненко с завоеванием золотой медали
16:14 Президент
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в поле под Витебском
16:09 Происшествия
Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею вызвал 17 игроков из "Динамо-Минск" для подготовки к ЧМ
16:07 Спорт
Профилактическая акция по безопасности детей на дорогах пройдет в Беларуси 14-24 марта
16:06 Общество
Инфляция в Беларуси в феврале составила 0,9%
16:04 Экономика
Канадские ученые: собаки помогают справиться со стрессом во время сессии
15:53 Калейдоскоп
Объем сделок на БУТБ в январе-феврале возрос на 26%
15:52 Экономика
Встречи с духовными поэтами и писателями пройдут в День православной книги в Минске
15:51 Общество
Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,5%
15:49 Общество
ФОТО: Новым членам "Белой Руси" вручили билеты в Минске
15:45 Заголовки новостей
Более 300 нетрезвых водителей задержали в Беларуси за выходные
15:32 Происшествия
В Великобритании появились гендерно-нейтральные открытки ко Дню матери
15:30 Калейдоскоп
На водителя квадроцикла за поездки по Гродно составили протокол
15:27 Происшествия
Баскетболистка Елена Левченко продолжит карьеру в клубе из Ливана
15:21 Спорт
ФОТО: Кочанова вручила паспорта юным гражданам Беларуси
15:17 Заголовки новостей
Все новости
Сюжеты
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Обрушение в шахте "Беларуськалия" Обрушение в шахте "Беларуськалия"
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Дефиле в нарядах предков: около 200 народных костюмов представили в Бресте

Культура 22.02.2018 | 14:42

Народный костюм - один из основных элементов культуры белорусов. Считается, что после языка он является второй по значимости этнической приметой. В Брестской области, как ни в одном другом регионе Беларуси, сохранилось большое количество аутентичной одежды. В рамках областного праздника родного языка "Жывыя вытокі" работники областного общественно-культурного центра организовали этнографический концерт-показ "Модный стиль - народный текстиль". Зрителям представилась уникальная возможность узнать, как выглядели наши предки в первой половине ХХ века. В этнографическом дефиле приняли участие представители 15 районов области, продемонстрировав около двухсот оригинальных народных костюмов. За фееричным показом наблюдали и корреспонденты БЕЛТА.

В этот день в ООКЦ можно было увидеть леликовскую сваху, бездежскую паву, малоритскую бурку, мотольские кожушки, давид-городокские головочки, ляховичскую падвичку и еще десятки других костюмов и элементов самобытной одежды из разных уголков Брестчины. Кужельные блузки и льняные сорочки, юбки-андараки и паневы, фартуки, чепцы и корсеты - костюмы женские, мужские и детские, повседневные и праздничные, зимние и летние, оригинальные, восстановленные и стилизованные в режиме нон-стоп сменяли на сцене друг друга. Показ сопровождался информацией, из которой зрители могли узнать, чем отличался тот или иной элемент традиционной народной одежды от похожего из другого района.

"Среди некоторых специалистов существует мнение, что как такового опольского строя нет. Я не согласен, - говорит директор Опольского Дома культуры из Ивановского района Александр Карпович. - Фартуки наших женщин отличаются от соседних бездежских и мотольских кроем, пошивом, орнаментом. Например, бездежские фартушки почти полностью обхватывают юбку, наши - частично. В Мотоле вышивка редко встречается, у них главное ткачество, у нас - вышивка крестом и гладью".

Сельским Домом культуры он руководит без малого 30 лет. Все это время занимается сбором старинной одежды. "По деревням собираем. Все вещи оригинальные - тканицы, намитки, юбки, сорочки, андараки, передники. Некоторым по сто лет и больше. Сегодня нам надо было представить только 10 костюмов. А вообще в Доме культуры у нас хранится их намного больше", - отметил директор СДК.

Самая колоритная и живописная часть белорусской женской одежды - головной убор (намитка). Он придавал костюму завершенность и праздничность, соответствовал возрасту и семейному положению. Намитка представляет собой холст из тонкого льняного полотна шириной до 40 см и длиной около 3 м. Способы завязывания и ношения полотнища строго соответствовали принятому в данной местности стандарту. "В Ганцевичском районе практически в каждой деревне была своя особая манера завязывания намиток. На выход и для работы по-разному завязывали. Искусство заключается в том, что трехметровое полотно нужно так обвязать вокруг головы, чтобы эта конструкция держалась, не падала. С первого раза может и не получиться", - поделилась мастер по ткачеству Ганцевичского Дома ремесел Елена Телушко.

Собравшимся в фойе общественно-культурного центра зрителям представилась уникальная возможность посмотреть, как завивали плат в разных районах Брестской области. Мастер-класс для желающих провела народный мастер Беларуси из деревни Доропеевичи Малоритского района Степанида Степанюк. "Мне нравятся люди в такой одежде. Вот, например, намитка - в ней хорошо: зимой не замерзнешь, а летом солнце не допекает ", - делится она. Все убранство на 82-летней мастерице сделано ее руками. "Раньше в такой одежде все ходили - вынуждены были: и пряли, и ткали. Потом люди стали зарабатывать, начали покупать. Так же легче - купил готовое, надел и пошел. А сделать самому - это же труд какой", - замечает Степанида Алексеевна.

"Особенность нашей одежды в том, что это реальные вещи, которые носили люди, жившие практически сто лет назад, - рассказывает заведующая автоклубом Жабинковской централизованной клубной системы Анна Маковецкая. - Это не реконструированные и не сшитые по аналогу вещи. Они у нас сохранились в оригинальном виде. Действительно, в этом костюме ходили дома, а в этом - на праздник". Залузьевский Дом народного творчества представил самобытный образ сельской девушки в крещенском платье.

Сразу несколько районов представили свадебные наряды, некоторые - с обрядом одевания молодой невесты.

"Одежда - это визуализация языка. Мы самые богатые в Беларуси. В других областях ведется огромная работа по реконструкции народных костюмов, а у нас очень много аутентики. Из всех костюмов на показе, я думаю, не меньше 80% - аутентичные. Каждый костюм уникальный, отличается цветовой гаммой, орнаментами и символами. По большому счету, в них нельзя танцевать и петь - их надо сохранять под стеклом и хранить в музеях. С другой стороны, я понимаю этих девушек и женщин, которые надевают для выступлений костюмы своих бабушек, чтобы чувствовать их энергетику", - сказала инициатор проекта, заведующая отделом традиционной культуры областного общественно-культурного центра Лариса Быцко.

Чтобы зафиксировать уходящую натуру, Брестский ООКЦ издал фотокаталог "Рэгіянальныя асаблівасці традыцыйнага касцюма Брэстчыны", в котором размещены снимки более сотни костюмов всех районов области. Издание было презентовано перед концертом-показом. "Мне бы очень хотелось, чтобы был издан альбом костюмов Брестчины - такой подарочный вариант. У нас для этого уже собрано достаточно материала. Народный костюм - одна из наших ценностей, он имеет свою магию, уверена, что он всегда будет в тренде", - отметила Лариса Быцко.

Светлана ВЕЧОРКО,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

﻿
Теги
Брест, история, культура, репортаж, фоторепортаж
Версия для печати
Загрузка...
Новости рубрики Культура
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4114 BYN 2.408 BYN 2.415 BYN
USD
1.9565 BYN 1.955 BYN 1.959 BYN
RUB
3.4541 BYN 3.44 BYN 3.455 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Все видео

Фотоновости

Новым членам "Белой Руси" вручили билеты в Минске
Все фото

Инфографика

Статистика о лишении родительских прав В 2017 году судами рассмотрено с вынесением решения 2 880 дел о лишении родительских прав. Лишены родительских прав: 2017 год - 3 072 человека (1 176 женщин и 1 896 мужчин), 2016 год - 3 014 человек (1 229 женщин и 1 785 мужчин).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Лучшим из самых прекрасных и самых сильных" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Лукашенко поздравил члена национальной команды Беларуси по инваспорту Светлану Сахоненко с завоеванием золотой медали
Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год
Политика
Григорий Рапота Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства
Обновленная Военная доктрина Союзного государства может быть вынесена на рассмотрение ВГС
Вопросы политического сотрудничества обсуждены на белорусско-уругвайских межмидовских консультациях
Экономика
Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами
Инфляция в Беларуси в феврале составила 0,9%
Объем сделок на БУТБ в январе-феврале возрос на 26%
Происшествия
Фото Следственного комитета По делу об обрушении в шахте "Беларуськалия" назначены экспертизы
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в поле под Витебском
Более 300 нетрезвых водителей задержали в Беларуси за выходные
Общество
В преддверии 8 Марта разыгран джекпот игры "Спортлото 5 из 36", сумма которого составила 108 098 рублей! Компания "Спорт-пари" ищет победителя!
Секретарь Совета безопасности России 13-14 марта посетит Беларусь
Профилактическая акция по безопасности детей на дорогах пройдет в Беларуси 14-24 марта
Регионы
Наталья Кочанова. Фото из архива Кочанова рассказала о малой родине и женщинах во власти
В Брестской области заболеваемость туберкулезом за год снизилась почти на треть
Сто жителей Заводского района пополнили ряды "Белой Руси"
Спорт
Виктория Азаренко Виктория Азаренко проиграла в 2-м круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею вызвал 17 игроков из "Динамо-Минск" для подготовки к ЧМ
Баскетболистка Елена Левченко продолжит карьеру в клубе из Ливана
Технологии
Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах
Из Instagram и Snapchat пропали GIF-стикеры
Илон Маск будет отдавать предпочтение общественному транспорту в тоннелях The Boring Company
В мире
Фото Reuters ЕС продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний России
В результате стрельбы в Белграде есть погибшие и тяжело раненые
В авиакатастрофе в Непале погибли как минимум 38 человек
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта
Вера Брежнева поделилась снимком в свадебном платье
Канадские ученые: собаки помогают справиться со стрессом во время сессии
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Бессонные ночи мамы космонавта
Подушка безопасности для дольщика
БУДНИ королевы
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия