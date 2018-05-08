РЕПОРТАЖ: Фанаты из разных стран собрались в Лиссабоне поддержать участников "Евровидения-2018"

Фанаты из разных стран собрались в Лиссабоне болеть за своих фаворитов конкурса "Евровидение-2018". Корреспонденты БЕЛТА пообщались с некоторыми из них.

До начала первого полуфинала, который проходит сейчас в "Алтис Арене", фанаты конкурса попадали в объективы фотокамер журналистов не меньше тех звезд, за которых они сегодня пришли болеть. Вот хотя бы эта команда из Германии.

И эта группа в красном из Швейцарии.

А у друзей из Англии - тройка фаворитов на троих. В нее входит Беларусь. "ALEKSEEV, да, да, очень хорошо, он лучший и номер его эффектный", - улыбаются молодые люди.

Максим из России – постоянный поклонник конкурса. И что особенно приятно – поклонник Беларуси. В прошлом году Максим также болел за белорусскую группу NaviBand. И за российских участников, конечно.

На проявление эмоций поклонники конкурса не скупятся.

За этим музыкальным конкурсом, чтобы о нем не говорили, следят годами. Среди фанатов множество со стажем.

А вот и представители страны-хозяйки конкурса. В Португалии "Евровидение" смотрят, болеют, а Сальвадор Собрал - любимый многими артист, герой страны. Португалия только с 53-й попытки смогла стать его триумфатором.

Масштабный европейский праздник песни стартовал. Удачи, Беларусь!

Жанна КОТЛЯРОВА,

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-