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РЕПОРТАЖ: Фестивальный Витебск празднует День молодежи

Культура 14.07.2018 | 17:38
Славянский базар в Витебске-2018 Новости темы Славянский базар в Витебске-2018
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В Витебске бурлит фестивальная жизнь. Сегодня город оказался в руках творческих молодых людей со всей Беларуси. Во время Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в очередной раз проходит День молодежи. Корреспонденты БЕЛТА отправились на площадь Победы, чтобы увидеть, как развлекается молодежь разных субкультур.

Стартовал День молодежи с арт-парада "БелаРусь в Сердце Моем!", в котором приняли участие около 700 молодых людей. По части улицы Ленина прошлись танцоры разных направлений, спортсмены, воркаутеры, джамперы, роллеры, скейтбордисты, мимы, "живые скульптуры", автолюбители на тюнингованных машинах. Все они во время шествия показали свое мастерство в выбранном увлечении. Затем участники праздника и представители областной власти возложили цветы и венки к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Молодежный арт-парад прошел на "Славянском базаре"ФОТОРЕПОРТАЖ: Молодежный арт-парад прошел на "Славянском базаре"
День молодежи на "Славянском базаре" заполнил 14 июля центр Витебска современными субкультурами, танцами и играми.

После официальной части площадь Победы превратилась в площадку для фестиваля субкультур современной молодежи. На сцене стартовал финальный гала-концерт молодежного фестиваля "Огонь танца", на котором выступили около 300 лучших представителей каждой области и Минска. Как отметили организаторы, в этом году было решено убрать соревновательную составляющую мероприятия и провести действо в фестивальной атмосфере. Молодые люди показали класс не только в современных танцах, но и в народных и спортивных. А в номинации "Спортивная латина" эффектно зажигала "Первая вице-королева Весна" Мария Соловьева.

По соседству со сценой разместилась площадка, где желающие смогли поучаствовать в мастер-классе по интуитивному футболу. Незрячие футболисты витебской команды, а также национальной сборной Беларуси демонстрировали технику ведения мяча вслепую, учили бить по воротам без возможности что-то увидеть. Каждый участник смог самостоятельно попробовать сыграть в интуитивный футбол и понять, что даже с отсутствием зрения можно заниматься спортом.

Необычная площадка появилась здесь не случайно. Дело в том, что 4-5 августа в Минске пройдет первый в Европе турнир по интуитивному футболу среди незрячих и слабовидящих Volkswagen Cup, куда съедутся спортсмены со всей Беларуси. Поэтому организаторы решили таким способом привлечь внимание к этому виду спорта, а для спортсменов это дополнительная возможность для подготовки.

В национальной сборной по интуитивному футболу играет и витебчанин Дмитрий Холодович. Он с 2008 года занимается интуитивным футболом под руководством тренера Олега Кириллова. Мужчина поучаствовал в различных соревнованиях. Кроме увлечения спортом, Дмитрий много путешествует.

"Увлекся путешествиями благодаря спорту, потому что начали ездить командой на спортивные состязания в разные страны. Потом решил самостоятельно путешествовать. Сначала это были страны СНГ, а затем попробовал в дальние государства - Германию, три раза бывал в Швейцарии, Италии, Сербии, Финляндии и др. Иногда езжу один, бывает с туристической компанией. Спорт в этом мне сильно помог", - рассказал 32-летний Дмитрий Холодович.

На одной из площадок проходил второй этап открытого чемпионата Belarus Skateboard challenge. Сегодняшнее соревнование станет одним из этапов в подготовке наших спортсменов к II Европейским играм в Минске и Летней Олимпиаде в Токио. Председатель Белорусской федерации скейтбординга Глеб Бенциовский рассказал журналистам, что зрители могут не только смотреть за спортсменами, но и имеют возможность поучаствовать в тестах электроскейтов.

В 20.00 на площади Победы пройдет битва ди-джеев. Свое мастерством покажут представители всех регионов Беларуси. Могилевскую область представит 13-летняя Элина Караваева из Быхова.

"Я начала заниматься диджейством три года назад, этим увлекался мой папа, он мне сейчас помогает и поддерживает. Готовились к конкурсу дома. Музыка для меня все, поэтому хочу заняться этим профессионально и стать участником фестиваля электромузыки в Майами", - рассказала журналистам Элина.

На Дне молодежи действует множество площадок. Где-то свое мастерство показывали баскетболисты и воркаутеры, в другой точке желающим рисовали на щеке выбранный ими узор белорусского орнамента. Не обошли стороной зрители и турнир по силовому экстриму.

В числе участников и девушки. 16-летняя Дарья Вежновец, которая уже имеет звание мастера спорта, занимается тяжелой атлетикой последние два года и говорит, что это ее. Девушка участвуют в республиканских соревнованиях, но выступление на улице перед публикой - первый опыт.

"У меня спортивная семья: тяжелой атлетикой занимался отец, а мама - баскетболом и прыжками на батуте. Раньше я занималась шесть лет фехтованием, но мой тренер уехал из Витебска, а других в городе не нашлось. И после нынешний тренер по тяжелой атлетике Сергей Михайлович Колыбин предложил попробовать себя в этом виде спорта, и меня затянуло", - рассказала Дарья перед разминкой.

На Дне молодежи каждый мог найти занятие по вкусу. Столичные роллеры поражали своими эффектными трюками. Не остались в стороне и парни на велосипедах BMX, публика с интересом и затаив дыхание наблюдала за их прыжками.

Скучать не пришлось и на фестивале дворовых игр "Альтернатива". Здесь молодежь приготовила для гостей массу сюрпризов. Это и игра в старые добрые "резиночки" и "классики", гигантский "твистер". Также в программе фестиваля гигантский боулинг, лазертаг-сражения и прыжки через скакалку длиной более 4 м.

Вечером для гостей приготовлены различные активности. Прокачает молодежь и финал республиканского конкурса "Битва диджеев "Беларусь и Я".

Каждый участник и гость праздника по итогам Дня молодежи, заверили организаторы, может на сайте БРСМ высказать свои предложения по улучшению праздника. Все мысли будут собраны и учтены к подготовке праздника в следующем году.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО автора и Александра Хитрова,

БЕЛТА.-0-

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Теги
БРСМ, Витебск, молодежь, репортаж, Славянский базар, фестиваль
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